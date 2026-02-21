CINE
Ruedan en Serbia una película íntegramente en euskera sobre una tribu del Paleolítico

Paleolitoan kokatuko pelikula bat euskara hutsean egin dute Serbian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paleolitoan kokatuko pelikula bat euskara hutsean egin dute Serbian
author image

EITB

Última actualización

Un cineasta serbio quería hacer una película ambientada en el Paleolítico, y su objetivo era que los personajes hablasen una lengua antigua de la época. Tras investigar al respecto, llegó hasta el euskera, y a través de conocidos se puso en contacto con dos vizcaínos.

