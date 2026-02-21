'Yellow Letters' del turco-alemán İlker Çatak, Oso de Oro a la mejor película de Berlinale
La película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán İlker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, se ha llevado este sábado el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale.
El presidente del jurado internacional de la Berlinale, Wim Wenders, sostuvo que se trata de una película que habla con gran claridad sobre el lenguaje político del totalitarismo en contraste con el lenguaje empático del cine.
"Nos muestra una familia como no habíamos visto en estos diez días (del festival), observada con una precisión impresionante bajo la olla a presión de la política. Nos dio escalofríos. Vimos su película como una premonición aterradora, una mirada hacia un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros países", añadió.
"Aunque no mencione nombres ni lugares, sabemos quiénes son", recalcó.
El filme gira en torno a Derya y Aziz, una célebre pareja de artistas de Ankara, que por un incidente insignificante se convierten en el blanco del Estado y pierden sus trabajos, su casa y su modo de vida. El dilema para la pareja es si aceptar la situación y renunciar a sus ideas, o seguir luchando.
Más allá del Oso de Oro, la otra gran ganadora de la Berlinale ha sido Queen at Sea, de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre y que se ha llevado dos premios.
Protagonizada por Juliette Binoche, el filme consiguió el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Anna Calder-Marsahall y Tom Courtenay, que interpretan a la madre enferma y a su marido, respectivamente.
Por otra parte, el cineasta británico Grant Gee recibió el Oso de Plata a la mejor dirección por Everybody Digs Bill Evans, sobre el legendario pianista de jazz, y la actriz alemana Sandra Hüller fue premiada como mejor intérprete principal por su trabajo en el drama histórico Rose, película en la que simula ser un hombre para poder llevar su vida en libertad a comienzos del siglo XVII.
El director de cine y guionista turco Emin Alper a su vez fue galardonado con el Gran Premio del Jurado por Kurtuluş ('Salvation'), que gira en torno al regreso de un clan exiliado a una aldea remota en lo alto de las montañas de Turquía, que reaviva una disputa territorial que lleva décadas latente en un área kurda.
Palmarés completo de la 76 edición del Festival de Cine de Berlín
Oso de Oro: 'Yellow Letters', de Ilker Çatak.
Oso de Plata Gran Premio del Jurado: 'Salvation', de Emin Alper.
Oso de Plata Premio del Jurado: 'Queen At Sea', de Lance Hammer.
Oso de Plata a la mejor Dirección: Grant Gee, por 'Everybody Digs Bill Evans'.
Oso de Plata a la mejor Interpretación Protagonista: Sandra Hüller, por 'Rose'.
Oso de Plata a la mejor Interpretación Secundaria: Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay, por 'Queen At Sea'.
Oso de Plata a mejor Guión: Geneviève Dulude-de Celles, por 'Nina Roza'. ,Oso de Plata a la mejor contribución artística: 'Yo (Love is a Rebellious Bird)', de Anna Fitch y Banker White.
Mejor documental: 'If Pegeons Turned to Gold', de Pepa Lubojacki.
Mejor ópera prima: 'Chronicles From the Siege, de Abdallah Alkhatib.
Oso de Oro al mejor cortometraje: 'Someday a Child', de Marie-Rose Osta.
Oso de Plata de cortometraje: 'A Women's Place is Everywhere', de Fanny Texier.
Candidato de la Berlinale a los Premios de Cine Europeos en la categoría de cortometraje: 'Cosmonauts, de Leo Cernik.
Premio CUPRA de Dirección de Cortometrajes: Jingkai Qu, por 'Kleptomania'.
