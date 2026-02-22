PREMIOS CINE BRITÁNICO
'Una batalla tras otra', la gran vencedora de los BAFTA con seis máscaras

El premio al mejor actor ha sido para el actor inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo por Incontrolable, y acabó la velada con dos máscaras doradas en su palmarés, al repetir hazaña en la categoría de estrella revelación.

LONDON (United Kingdom), 22/02/2026.- (L-R) Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Cassandra Kulukundis, and Michael Bauman pose in the press room after 'One Battle After Another' won the Best Film, Best Director, Best Adapted Screenplay, and Best Cinematography awards at the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). (Cine, Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
El elenco de la premiada "Una batalla tras otra". Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 'One Battle After Another' izan da BAFTAko irabazle nagusia, sei maskararekin
Agencias | EITB

El thriller de acción 'Una batalla tras otra', del estadounidense Paul Thomas Anderson, se proclamó este domingo como la gran vencedora de la 79 edición de los premios BAFTA del cine británico, tras conseguir seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto para Sean Penn.

Además de los ya mencionados, el palmarés de la cinta, protagonizada entre otros por el actor Leonardo DiCaprio y el puertorriqueño Benicio del Toro, se completó con el galardón de mejor guión adaptado y triunfó asimismo en los apartados técnicos de mejor fotografía y mejor edición.

La victoria de 'Una batalla tras otra' en estos BAFTA, los galardones más importantes del cine británico, considerados la antesala de los Óscar, podría decantar la balanza a favor del filme de Paul Thomas Anderson en su carrera hacia la estatuilla dorada.

La cinta estadounidense cumplió con las expectativas con las que partía como favorita, tras liderar la lista de nominaciones con catorce, y ganó la pugna a su principal rival, 'Los Pecadores' de Ryan Coogler, que solo consiguió tres de los trece premios a los que optaba: mejor guion original, mejor banda sonora original y mejor actriz de reparto para la británico-nigeriana Wunmi Mosaku.

Los académicos británicos también premiaron con tres máscaras al 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro, que se impuso en los apartados de mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería.

Otros de los títulos premiados este domingo en el Royal Festival Hall de Londres fueron el drama shakesperiano 'Hamnet', de Chloé Zhao; que obtuvo dos premios BAFTA, el de mejor película británica y el de mejor actriz, que fue a parar a manos de la irlandesa Jessie Buckley.

Sorprendente fue igualmente el desempeño de la cinta británica 'Incontrolable', que fue reconocida en casa con el premio de mejor casting y el de mejor actor para el actor inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo, que individualmente acabó la velada con dos máscaras doradas en su palmarés, al repetir hazaña en la categoría de estrella revelación.

Fue una noche amarga, en cambio, para las candidatas iberoamericanas, encabezadas por la española 'Sirat', de Óliver Laxe' y 'El agente secreto', que se fueron de vacío de la gala, después de que la noruega 'Valor Sentimental' se impusiera en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

