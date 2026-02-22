ZINEMA BRITAINIARRAREN SARIAK
'One Battle After Another' izan da BAFTAko irabazle nagusia, sei maskararekin

Robert Aramayo euskal jatorriko aktore ingelesak lortu du aktore onenaren saria Incontrolable' filmean egindako lanagatik. Aramayok bi BAFTA jaso ditu, gainera, berari eman baitiote "izar errebelazioaren" kategorian ere garaikurra.

LONDON (United Kingdom), 22/02/2026.- (L-R) Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Cassandra Kulukundis, and Michael Bauman pose in the press room after 'One Battle After Another' won the Best Film, Best Director, Best Adapted Screenplay, and Best Cinematography awards at the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). (Cine, Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
"Una batalla tras otra" sarituaren taldea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Paul Thomas Anderson estatubatuarraren 'One battle After Another' akziozko thrillerra izan da Britainia Handiko zinemaren BAFTA sarien 79. edizioko irabazle nagusia, film onenaren saria, zuzendaritza onenarena eta taldeko aktore onenaren saria (Sean Penn) barne, sei maskara lortu ostean.

Aipatutakoez gain, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro protagonista dituen zintak gidoi egokitu onenaren saria, argazki onenarena eta edizio onenarena ere eskuratu ditu.

Oscarren atariko izan ohi den sariketa honetan horrenbeste sari eskuratzea seinale ona izan daiteke Paul Thomas Andersonen pelikularentzat, hurrena etorriko diren sari horietarako.

Hurrengo film sarituena Ryan Cooglerren 'Los Pecadores' izan da. Jatorrizko gidoi onenaren saria, jatorrizko soinu-banda onenarena eta bigarren mailako emakumezko aktore onenarena eskuratu ditu (Wunmi Mosaku).

Britainia Handiko akademikoek Guillermo del Toro mexikarraren 'Frankenstein' ere saritu dute. Jantzien diseinu onenaren, ekoizpen diseinu onenaren eta makillaje eta ile-apainketa onenaren ataletan gailendu da.

Chloe Zhaoren 'Hamnet' drama shakesperiarra ere saritu dute igande honetan Londresko Royal Festival Hallen. Bi BAFTA sari eskuratu ditu, britainiar film onenarena eta emakumezko aktore onenarena (Jessie Buckley).

'Incontrolable' filmak casting onenaren saria eskuratu du eta Robert Aramayo euskal jatorriko aktore ingelesak lortu du aktore onenaren saria. Aramayok bi BAFTA jaso ditu, gainera, berari eman baitiote "izar errebelazioaren" kategorian ere garaikurra.

Azkenik, Oliver Laxe galiziarraren Sirat hautagai zen ingelesez ez den film onenaren kategorian baina Valor Sentimental norvegiarrak eskuratu du saria.

Erresuma Batua Zinema

