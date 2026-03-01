Premios Goya
Alauda Ruiz de Azua: "Es un sueño de noche"

Alauda Ruiz de Azua Goya sarien galaren ondoren
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alauda Ruiz de Azua: "Ametsezko gaua da"

Última actualización

La cineasta barakaldesa ha comparecido exultante después de que su película "Los domingos" haya conseguido cinco premios Goya en la gala de la 40ª edición de los galardones. 

Premios Goya 2026 Cine

Alauda Ruiz de Azúa en el programa "12 minutos"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías. 

