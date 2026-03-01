Premios Goya
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jose Ramón Soroiz: "Me siento completo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jose Ramon Soroiz: "Puztuta, bete-bete eginda nago"

Última actualización

El actor de Legorreta ha ganado en Barcelona el Goya a mejor actor protagonista por su papel en "Maspalomas". 

Premios Goya 2026 Cine

Te puede interesar

Alauda Ruiz de Azúa en el programa "12 minutos"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías. 

Cargar más
Publicidad
X