Goya sariak
Jose Ramon Soroiz: "Puztuta, bete-bete eginda nago"

Legorretar aktoreak gizonezko aktore protagonista onenaren Goya saria irabazi du Bartzelonan, "Maspalomas" filmean egindako lanagatik. 

