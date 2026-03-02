El sindicato de intérpretes de EE. UU. da un espaldarazo a "Sinners"

A dos semanas de los Óscar, el drama de vampiros se alzó con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés.

Michael B. Jordan recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners' frente a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme').

En la categoría femenina, se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'.