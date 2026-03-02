Sariak
AEBko aktoreen sindikatuak bultzada eman dio "Sinners"i

Michael B Jordan Sinners SAG sariak
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Oscar sarietarako bi aste falta direla, banpiroen dramak film onenaren saria irabazi du bart SAG-AFTRA Hollywoodeko aktoreen sindikatu nagusiaren sarien 32. edizioan. 

Michael B. Jordanek aktore onenaren saria jaso du 'Sinners' filmean egindako lanagatik, Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') eta Timothée Chalameten ('Marty Supreme') aurrean. 

Emakumezkoen atalean, Jessie Buckley irabazi du saria, "Hamnet" filmean egin duen paperari esker. 

Zinema Oscarrak

