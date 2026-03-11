"TEMPORALMENTE POSTERGADA"

La instalación “Carne y arena” no se abrirá este jueves

La apertura de la travesía inmersiva de realidad virtual concebida por Alejandro González Iñárritu se encuentra “temporalmente postergada” debido a cuestiones técnicas.
La instalación “Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible)” del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, programada en la sede de EITB en Bilbao desde el 12 de marzo hasta el 20 de junio, no se abrirá al público este jueves, como estaba previsto, debido a “cuestiones técnicas”.

La experiencia de realidad inmersiva “estrena una nueva tecnología que requiere condiciones técnicas precisas para ofrecer la experiencia en su totalidad”, y la productora está trabajando ahora “para alcanzar el estándar de calidad necesario”.

Por el momento, por tanto, la instalación se encuentra “temporalmente postergada” y las y los visitantes con entradas para la primera jornada de este jueves, 12 de marzo, han recibido ya un mensaje para cambiar la fecha de su visita.

“Carne y arena” es una "experiencia total" de aproximadamente quince minutos, incluidos seis minutos y medio de realidad virtual, en los que “el visitante no contempla la migración: la atraviesa”. 

 

