"Carne y arena" instalazioa ez da ostegunean irekiko

Alejandro Gonzalez Iñarritu zinemagileak sortutako murgiltze zeharkaldi birtualaren irekiera “aldi baterako atzeratuta” dago, arazo teknikoak direla eta. 

"Carne y Arena" Alejandro González Iñarrituren instalazioa

"Carne y arena"

author image

EITB

Azken eguneratzea

“Carne y arena (birtualki presente, fisikoki ikusezin)” Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikar zuzendariaren instalazioa, EITBren Bilboko egoitzan martxoaren 12tik ekainaren 20ra programatuta dagoen “murgiltze zeharkaldia”, ez da ostegunean irekiko, zegokion bezala, “arazo teknikoak direla eta”.  

Errealitate birtualeko lanak “baldintza tekniko zehatzak eskatzen dituen teknologia berri bat estreinatuko du, eta ekoiztetxea lanean ari da beharrezko kalitate-estandarra lortzeko”.

Oraingoz, bada, “aldi baterako atzeratuta” dago instalazioa abiatzeko unea, eta lehen egunerako, martxoaren 12rako, sarrerak zeuzkaten lagunek mezu bat jaso dute bisita beste egun batera aldatzeko. 

“Carne y arena”k hamabost minutuko esperientzia bat proposatzen du, errealitate birtualeko sei minutu eta erdiko emanaldia barne, eta “bisitariak ez du migrazioa ikusten: zeharkatu egiten du”.

Zinema

