Óscar
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La alfombra roja ya adorna los alrededores del teatro Dolby para los Óscar

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oscarretako alfonbra gorria zabaldu dute Dolby antzokian

Última actualización

En Los Ángeles siguen preparando todo para que, cuando en Euskal Herria sea la madrugada del lunes, la Academia de Hollywood entregue los premios Oscar. 

Conan O 'Brien será el presentador de la gala, en una noche para que "Los pecadores" ha recibido más nominaciones que ninguna otra película en la historia, dieciséis. 

Premios Oscar 2026 Cine

Te puede interesar

"M8 - IKUSI ETA IZAN" lanaren egilea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Estibaliz Urresola Solaguren: "La pantalla de cine es como un espejo"

La cineasta laudioarra reivindica los referentes en "M8 - Ikusi eta Izan", una ficción de tres minutos promovida por EITB en la que ha tejido fragmentos de películas de 26 mujeres directoras vascas para reflexionar sobre referentes feministas y el mundo del cine. La pieza audiovisual de Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas, Cuerdas...) se puede ver en la plataforma Primeran. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El sindicato de intérpretes de EE. UU. da un espaldarazo a "Sinners"

A dos semanas de los Óscar, el drama de vampiros se alzó con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés.  Michael B. Jordan recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners' frente a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme').  En la categoría femenina, se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'. 

Cargar más
Publicidad
X