La alfombra roja ya adorna los alrededores del teatro Dolby para los Óscar
En Los Ángeles siguen preparando todo para que, cuando en Euskal Herria sea la madrugada del lunes, la Academia de Hollywood entregue los premios Oscar.
Conan O 'Brien será el presentador de la gala, en una noche para que "Los pecadores" ha recibido más nominaciones que ninguna otra película en la historia, dieciséis.
La instalación “Carne y arena” no se abrirá este jueves
La apertura de la travesía inmersiva de realidad virtual concebida por Alejandro González Iñárritu se encuentra “temporalmente postergada” debido a cuestiones técnicas.
Estibaliz Urresola Solaguren: "La pantalla de cine es como un espejo"
La cineasta laudioarra reivindica los referentes en "M8 - Ikusi eta Izan", una ficción de tres minutos promovida por EITB en la que ha tejido fragmentos de películas de 26 mujeres directoras vascas para reflexionar sobre referentes feministas y el mundo del cine. La pieza audiovisual de Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas, Cuerdas...) se puede ver en la plataforma Primeran.
Comienza el concurso público para elegir a la persona que dirigirá el Zinemaldia
José Luis Rebordinos dejará la dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 31 de diciembre de 2026, y será sustituido por alguien "con titulación universitaria de grado superior, nivel alto de inglés y capacidad de comunicación en euskera y castellano".
El sindicato de intérpretes de EE. UU. da un espaldarazo a "Sinners"
A dos semanas de los Óscar, el drama de vampiros se alzó con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés. Michael B. Jordan recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners' frente a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme'). En la categoría femenina, se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'.
Alauda Ruiz de Azua: "Es un sueño de noche"
La cineasta barakaldesa ha comparecido exultante después de que su película "Los domingos" haya conseguido cinco premios Goya en la gala de la 40ª edición de los galardones.
Jose Ramón Soroiz: "Me siento completo"
El actor de Legorreta ha ganado en Barcelona el Goya a mejor actor protagonista por su papel en "Maspalomas".
Nagore Aranburu: "Estoy muy contenta"
Hablamos con la actriz azpeitiarra nada más recibir el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Los domingos", . "Me han pasado cosas muy bonitas este año, y estoy muy agradecida", nos ha dicho.
Ibone Bengoetxea expresa su orgullo por el reconocimiento al cine vasco en los Goya
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura agradece el talento del sector y pone en valor el ecosistema que lo impulsa, más allá del respaldo institucional.
El cine vasco celebra su gran año esta noche en Barcelona
Producciones y profesionales vascas y vascos del cine optan a llevarse esta noche algún premio Goya, en la fiesta de la Academia española de Cine. En total, acumulan 47 nominaciones, en 23 de las 28 categorías.