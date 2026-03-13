ESTRENO

La serie "Argi gorriak" se estrenará el 20 de marzo en la plataforma Primeran

18:00 - 20:00

Última actualización

La ácida comedia protagonizada por Itziar Ituño contiene ocho episodios de media hora. El 18 de marzo, se celebrará un preestreno de los tres primeros capítulos en el Kursaal de San Sebastián. 

La serie, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi, ha sido dirigida por el propio Gastesi, y el reparto está compuesto por Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltrán y Jon Lukas Puertas.

Itziar Ituño es Elena Mugika, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.

Itziar Ituño Cine

Te puede interesar

"M8 - IKUSI ETA IZAN" lanaren egilea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Estibaliz Urresola Solaguren: "La pantalla de cine es como un espejo"

La cineasta laudioarra reivindica los referentes en "M8 - Ikusi eta Izan", una ficción de tres minutos promovida por EITB en la que ha tejido fragmentos de películas de 26 mujeres directoras vascas para reflexionar sobre referentes feministas y el mundo del cine. La pieza audiovisual de Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas, Cuerdas...) se puede ver en la plataforma Primeran. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El sindicato de intérpretes de EE. UU. da un espaldarazo a "Sinners"

A dos semanas de los Óscar, el drama de vampiros se alzó con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés.  Michael B. Jordan recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners' frente a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme').  En la categoría femenina, se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'. 

