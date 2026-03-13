La ácida comedia protagonizada por Itziar Ituño contiene ocho episodios de media hora. El 18 de marzo, se celebrará un preestreno de los tres primeros capítulos en el Kursaal de San Sebastián.

La serie, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi, ha sido dirigida por el propio Gastesi, y el reparto está compuesto por Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltrán y Jon Lukas Puertas.

Itziar Ituño es Elena Mugika, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.