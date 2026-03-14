La actriz española Gemma Cuervo ha fallecido hoy en Madrid a los 91 años de edad.

Nacida en Barcelona, Gemma Cuervo era muy conocida por su trayectoría en el cine, teatro y televisión.

Pertenecía además a una familia distinguida. Se casó con el actor Fernando Guillén y era madre de los actores Fernando y Cayetana Guillén Cuervo.

Hace cinco años recibió el Max de Honor por sus 65 años de carrera.