Fallece la actriz Gemma Cuervo a los 91 años
Nacida en Barcelona, la actriz Gemma Cuervo era muy conocida por su trayectoría en el teatro, cine y televisión.
La actriz española Gemma Cuervo ha fallecido hoy en Madrid a los 91 años de edad.
Nacida en Barcelona, Gemma Cuervo era muy conocida por su trayectoría en el cine, teatro y televisión.
Pertenecía además a una familia distinguida. Se casó con el actor Fernando Guillén y era madre de los actores Fernando y Cayetana Guillén Cuervo.
Hace cinco años recibió el Max de Honor por sus 65 años de carrera.
Te puede interesar
La serie "Argi gorriak" se estrenará el 20 de marzo en la plataforma Primeran
La ácida comedia protagonizada por Itziar Ituño contiene ocho episodios de media hora. El 18 de marzo, se celebrará un preestreno de los tres primeros capítulos en el Kursaal de San Sebastián. La serie, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi, ha sido dirigida por el propio Gastesi, y el reparto está compuesto por Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltrán y Jon Lukas Puertas. Itziar Ituño es Elena Mugika, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.
La compositora Aranzazu Calleja recibirá el premio Fant de honor
La película "La casa del árbol", de Luis Calderon, abrirá el festival de cine fantástico de Bilbao.
La alfombra roja ya adorna los alrededores del teatro Dolby para los Óscar
En Los Ángeles siguen preparando todo para que, cuando en Euskal Herria sea la madrugada del lunes, la Academia de Hollywood entregue los premios Oscar. Conan O 'Brien será el presentador de la gala, en una noche para que "Los pecadores" ha recibido más nominaciones que ninguna otra película en la historia, dieciséis.
La instalación “Carne y arena” no se abrirá este jueves
La apertura de la travesía inmersiva de realidad virtual concebida por Alejandro González Iñárritu se encuentra “temporalmente postergada” debido a cuestiones técnicas.
Estibaliz Urresola Solaguren: "La pantalla de cine es como un espejo"
La cineasta laudioarra reivindica los referentes en "M8 - Ikusi eta Izan", una ficción de tres minutos promovida por EITB en la que ha tejido fragmentos de películas de 26 mujeres directoras vascas para reflexionar sobre referentes feministas y el mundo del cine. La pieza audiovisual de Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas, Cuerdas...) se puede ver en la plataforma Primeran.
Comienza el concurso público para elegir a la persona que dirigirá el Zinemaldia
José Luis Rebordinos dejará la dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 31 de diciembre de 2026, y será sustituido por alguien "con titulación universitaria de grado superior, nivel alto de inglés y capacidad de comunicación en euskera y castellano".
El sindicato de intérpretes de EE. UU. da un espaldarazo a "Sinners"
A dos semanas de los Óscar, el drama de vampiros se alzó con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés. Michael B. Jordan recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners' frente a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme'). En la categoría femenina, se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'.
Alauda Ruiz de Azua: "Es un sueño de noche"
La cineasta barakaldesa ha comparecido exultante después de que su película "Los domingos" haya conseguido cinco premios Goya en la gala de la 40ª edición de los galardones.
Jose Ramón Soroiz: "Me siento completo"
El actor de Legorreta ha ganado en Barcelona el Goya a mejor actor protagonista por su papel en "Maspalomas".