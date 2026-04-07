La Filmoteca dedica el ciclo Cine Vasco al patrimonio y al cine hecho por mujeres
El ciclo, que llegará durante los próximos tres meses a Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, ofrecerá 16 películas, entre otras el estreno en cines de “Itzalak argitzen”, de Koldo Almandoz y Gorka Bilbao, que recoge el proceso de restauración de cuatro mediometrajes vascos de los 80.
La Filmoteca Vasca reivindica el patrimonio y el cine hecho por mujeres en el ciclo Cine Vasco, que tendrá lugar los próximos tres meses en Vitoria, San Sebastián y Bilbao e incluirá la proyección de 16 películas, entre ellas 'Yoyes' de Helena Taberna, y una sesión especial dedicada a la Guerra Civil.
La cineasta navarra Helena Taberna recupera en este ciclo su ópera prima, 'Yoyes', en una sesión en la que se proyectará también 'Hirugarren koadernoa' (Lur Olaizola, 2022), otro trabajo de recuperación de la memoria de 'Yoyes' a través de la voz de protagonista de la película de Taberna, Ana Torrent.
Entre las cintas que se podrán ver en estos tres meses figuran también 'Urak aske' (Bego Zubia Gallastegi, 2021), que narra la reversión que supuso la destrucción de la presa de Artikutza, y 'La capitana Alegría/ Pour don Carlos' (Musidora/Jaime de Lasuén, 1921), considerada la primera ficción rodada en Euskal Herria y con producción vasca.
En otra sesión, se proyectará una obra de una de las pioneras del cine vasco: 'Irrintzi' de Mirentxu Loyarte (1978), así como la revisión que hizo de esta película Iratxe Fresneda en 'Irrintziaren oihartzunak' (2016).
El patrimonio vertebra también el resto del programa y, en especial, la sesión dedicada a la Guerra Civil, compuesta por cuatro de las películas que produjo la sección de Propaganda del Gobierno Vasco: 'Entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias' (1937), 'Semana Santa en Bilbao' (1937), 'Guernika' (Nemesio Sobrevila, 1937) y 'Elai-Alai' (Nemesio Sobrevila, 1938).
Asimismo, se proyectará 'Gure Sor Lekuaren bila' (2015), un trabajo en el que Josu Martínez propone completar la historia del que, probablemente, fuera el primer documental realizado íntegramente en euskera, estrenado en Hazparne en 1956.
“Itzalak argitzen”
También Koldo Almandoz y Gorka Bilbao hacen un ejercicio de memoria al documentar en 'Itzalak argitzen' (2026) el reciente proceso de restauración de cuatro mediometrajes en euskera producidos a mediados de la década de los años 80.
La Filmoteca Vasca recuperará también 'Fuego eterno' (1985, José Ángel Rebolledo), así como las comedias 'Agur Etxebeste!' (Asier Altuna/Telmo Esnal, 2019), el cortometraje 'Un novio de mierda' y el largometraje 'Pagafantas', ambos de Borja Cobeaga.
El centro Tabakalera de San Sebastián, Artium Museoa de Vitoria y Bizkaia Aretoa de Bilbao albergarán las diez sesiones en las que se proyectarán los 16 títulos.
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