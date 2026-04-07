Euskadiko Filmategiak ondareari eta emakumeen zinemagintzari eskainiko die Euskal Zinema zikloa

Datozen hiru hilabeteetan Gasteizen, Donostian eta Bilbon egingo den zikloan, Itzalak argitzen estreinatuko dute, besteak beste, 1980ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertainen zaharberritze lanei buruz Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok egin duten filma.

Euskadiko Filmategiak ondarea eta emakumeek egindako zinema landuko ditu datozen hiru hilabeteetan, Gasteizen, Donostian eta Bilbon, Euskal Zinema zikloan. Azken bost urteotan euskal emakume zinemagileen lanak ardatz izan eta gero, aurten 16 film proiektatuko dira, hamar saiotan.

Artium Museoan, Bizkaia Aretoetan eta Tabakalera izango diren lanen artean, ikusgai egongo dira Yoyes (Helena Taberna, 2000) eta Hirugarren koadernoa film horri begiratzen dion filma (Lur Olaizola, 2022) lehen saioan, eta, hurrengo saioan, Urak aske (Bego Zubia Gallastegi, 2021) eta La capitana Alegría / Pour don Carlos (Musidora / Jaime de Lasuen, 1921), “seguru asko Euskadin eta euskal produkzioarekin filmatutako lehenbiziko fikziozko lana, Musidora garai hartako emakumezko antzezle frantsesen mitoak Jaime de Lasuen aristokrata karlistarekin batera zuzendua”, Filmategiak azaldu duenez.

Irrintzi (Mirentxu Loyarte, 1978) euskal zinemagintzako lan aitzindaria ere proiektatuko da zikloan, baita Iratxe Fresnedak film horri buruz eginiko berrikuspena ere: Irrintziaren oihartzunak (Iratxe Fresneda, 2016).

Zikloaren gainerako lanak ondareari lotuta egongo dira. Gerra Zibilari eskainitako saio bat egongo da, orduko Eusko Jaurlaritzaren Propaganda atalak ekoitzitako lau filmek osatua: Entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias (1937), Semana Santa en Bilbao (1937), Guernika (Nemesio Sobrevila, 1937) eta Elai-Alai (Nemesio Sobrevila, 1938).

Era berean, Gure Sor Lekuaren bila (2015) lana ere proiektatuko da, Josu Martinezek erabat euskaraz eginiko lehenbiziko dokumentalaren historia (Hazparnen estreinatu zuten, 1956an) berreskuratzeko egin zuen pelikula.

Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok ere memoria ariketa bat egin dute Itzalak argitzen EITBren ekoizpenean (2026). 1980ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu dute lan horretan: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986).

Euskadiko Filmategiak Fuego eterno (Jose Angel Rebolledo, 1985), Agur Etxebeste! (Asier Altuna eta Telmo Esnal, 2019), Un novio de mierda film laburra (Borja Cobeaga, 2010) eta Pagafantas (Borja Cobeaga, 2009) ere eskainiko ditu.

