Lourdes Oñederra publica la novela "Azken batean"

Lourdes Oñederraren "Azken batean" nobelaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lourdes Oñederrak "Azken batean" nobela argitaratu du

Última actualización

La escritora y lingüista se sumerge en las heridas  y los recuerdos de Elisa y Elixabete, madre e hija. El libro está publicado por la editorial Erein. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
