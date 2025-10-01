ELEBERRIA

Lourdes Oñederrak "Azken batean" nobela argitaratu du

Lourdes Oñederraren "Azken batean" nobelaren aurkezpena
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Idazle eta hizkuntzalariaren istorioa Elisa eta Elixabete ama-alaben oroitzapen eta zaurietan murgiltzen da. Erein etxean argitaratu du.  

"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek

Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta) 
