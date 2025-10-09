Premios
Karmele Mitxelena y Laura Chivite, premios Euskadi de Plata de las Librerías de Gipuzkoa

Las librerías de Gipuzkoa han considerado que “El ataque de las cabras” (Chivite) y “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) merecen una segunda oportunidad por parte de los lectores y las lectoras. En la categoría de cómic el premio ha recaído en “Gerra Gazan” (Joe Sacco).
Karmele Mitxelena ha sido premiada por 'Zoriona, edo antzeko zerbait'

'El ataque de las cabras', primera novela de Laura Chivite, y 'Zoriona, edo antzeko zerbait', de Karmele Mitxelena, han sido las ganadoras de los Premios Euskadi de Plata con los que las librerías de Gipuzkoa ofrecen una segunda oportunidad “a obras de calidad que han quedado en segundo plano en la producción literaria del año”.

En la categoría Cómic y Álbum Ilustrado, el premio ha recaído en Joe Sacco (guion e ilustración) y Julen Gabiria (traducción) por su obra 'Gerra Gazan', editada por Astiberri ediciones.

Los y las responsables de las librerías han valorado en Karmele Mitxelena (Oiartzun 1988) "su escritura serena y cercana" y una "prosa eficaz y efectiva para afrontar una novela de vidas frente al tabú de la muerte y el suicidio". Mitxelena ha sido galardonada esta misma semana con el premio Euskadi de literatura en la modalidad de literatura infantil y juvenil por su obra “Aitona Floren”.

'El ataque de las cabras" (Random House), de Laura Chivite (Pamplona 1995), se centra en el encuentro de la narradora con Tía Lidia, de la que lleva una década sin saber nada, un contacto que desencadena una serie de recuerdos.

En cuanto al galardón de Cómic y Álbum Ilustrado, publicado por Astiberri y traducido por Julen Gabiria, han señalado que han querido premiar "toda una obra de amor al arte gráfico y al compromiso social y político de Joe Sacco, uno de los mejores autores de 'cómic reportajes' a nivel mundial".

El acto de entrega de premios tendrá lugar en la librería Errabundia de San Sebastián el 22 de octubre.

Escritores Literatura

