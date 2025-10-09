Sariak
Karmele Mitxelenak eta Laura Chivitek irabazi dute Gipuzkoako Liburu denden Zilarrezko Euskadi saria

Gipuzkoako liburu-saltzaileen ustez, “El ataque de las cabras” (Chivite) eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) lanek irakurleen bigarren aukera bat merezi dute. Komikien atalean, “Gerra Gazan” albuma (Joe Sacco) aukeratu dute. 

Karmele Mitxelena saritu dute 'Zoriona, edo antzeko zerbait' lanagatik

Azken eguneratzea

“El ataque de las cabras” Laura Chiviteren lehen eleberria eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” Karmele Mitxelenaren lana aukeratu dituzte Gipuzkoa liburu-saltzaileek Zilarrezko Euskadi saria emateko. Sari horren bidez, “urteko literatura ekoizpenean bigarren maila batean gelditu diren kalitatezko lanei bigarren aukera bat eman” nahi diete Gipuzko liburu-dendek. 

Komikien eta Album Ilustratuen sailean, “Gerra Gazan” Joe Saccoren (gidoia eta ilustrazioa) eta Julen Gabiriaren (itzulpena) lana aukeratu dute, Astiberrik kaleratutakoa. 

Liburu dendetako arduradunek aintzat hartu dute Karmele Mitxelenak (Oiartzun, 1988) “Zoriona, edo antzeko zerbait” lanean erakutsi duen “idazketa barea eta gertukoa”, baita “heriotzaren eta suizidioaren tabuaren aurrean, bizitzei buruzko eleberria batean prosa eraginkorra” erabili izana. Aste honetan bertan, Mitxelenak Euskadi literatura saria jaso zuen haur eta gazte literatura modalitatean, “Aitona Floren” lanari esker.

 “El ataque de las cabras” (Random House) Laura Chiviteren (Iruñea, 1995) eleberriak narratzailearen eta izeko Lidiaren arteko topaketa du ardatz; hamarkada bat daramate elkar ikusi barik, eta topo egitean hainbat oroitzapen piztuko dira.

Liburu denden arduradunen elkarteak esan du, komiki eta album ilustratuen atalean Julen Gabiriak itzuli eta Astiberrik kaleratu duen lana sarituta, “Jose Saccoren, munduan komiki-erreportaje onenak egiten dituen egile baten, arte grafikoa eta konpromiso sozial eta politikoa berresten dituen liburu bat” omendu nahi izan duela. 

Sariak banatzeko ekitaldia urriaren 22an egingo dute, Erragundia liburu dendan, Donostian.     

Idazleak Literatura

