Karmele Mitxelenak eta Laura Chivitek irabazi dute Gipuzkoako Liburu denden Zilarrezko Euskadi saria
Gipuzkoako liburu-saltzaileen ustez, “El ataque de las cabras” (Chivite) eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) lanek irakurleen bigarren aukera bat merezi dute. Komikien atalean, “Gerra Gazan” albuma (Joe Sacco) aukeratu dute.
“El ataque de las cabras” Laura Chiviteren lehen eleberria eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” Karmele Mitxelenaren lana aukeratu dituzte Gipuzkoa liburu-saltzaileek Zilarrezko Euskadi saria emateko. Sari horren bidez, “urteko literatura ekoizpenean bigarren maila batean gelditu diren kalitatezko lanei bigarren aukera bat eman” nahi diete Gipuzko liburu-dendek.
Komikien eta Album Ilustratuen sailean, “Gerra Gazan” Joe Saccoren (gidoia eta ilustrazioa) eta Julen Gabiriaren (itzulpena) lana aukeratu dute, Astiberrik kaleratutakoa.
Liburu dendetako arduradunek aintzat hartu dute Karmele Mitxelenak (Oiartzun, 1988) “Zoriona, edo antzeko zerbait” lanean erakutsi duen “idazketa barea eta gertukoa”, baita “heriotzaren eta suizidioaren tabuaren aurrean, bizitzei buruzko eleberria batean prosa eraginkorra” erabili izana. Aste honetan bertan, Mitxelenak Euskadi literatura saria jaso zuen haur eta gazte literatura modalitatean, “Aitona Floren” lanari esker.
“El ataque de las cabras” (Random House) Laura Chiviteren (Iruñea, 1995) eleberriak narratzailearen eta izeko Lidiaren arteko topaketa du ardatz; hamarkada bat daramate elkar ikusi barik, eta topo egitean hainbat oroitzapen piztuko dira.
Liburu denden arduradunen elkarteak esan du, komiki eta album ilustratuen atalean Julen Gabiriak itzuli eta Astiberrik kaleratu duen lana sarituta, “Jose Saccoren, munduan komiki-erreportaje onenak egiten dituen egile baten, arte grafikoa eta konpromiso sozial eta politikoa berresten dituen liburu bat” omendu nahi izan duela.
Sariak banatzeko ekitaldia urriaren 22an egingo dute, Erragundia liburu dendan, Donostian.
Literaturari buruzko albiste gehiago
Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek irabazi dute Euskadi Literatura saria
“Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” eta “Traba” lanekin bereganatu dute saria, Euskarazko Literatura, Euskarazko Haur eta Gazte Literatura eta Literatur Lanaren Ilustrazioa modalitateetan.
Lourdes Oñederrak "Azken batean" nobela argitaratu du
Idazle eta hizkuntzalariaren istorioa Elisa eta Elixabete ama-alaben oroitzapen eta zaurietan murgiltzen da. Erein etxean argitaratu du.
111 Akademiak amaitutzat eman du bere ibilbidea
Literaturazaleen taldeak 29 urteko bidea egin du, eta akademiakideek “urteko libururik gogokoena” aukeratu du 1996tik. Akademiaren oinarria zen elkarteak “diru-iturri sendorik” lortu ez izana da agurraren zergatia.
Leire Bilbaok Haur eta Gazte Literaturako Sari Nazionala irabazi du "Klera" lanagatik
Epaimahaiak bizkaitarraren lana aukeratu du bere edertasun poetikoagatik, eta egilea gai izan delako, hainbat diziplina artistikotan oinarrituta, gerra eta heriotza haurrei helarazteko, gai gordinak izan arren.
Patxi Zubizarretak lortu du Xabier Lete beka
Euskarazko literatura sorkuntzarako 70.000 euroko dirulaguntza “Txoriei begiratzen zien gizonari begiratzen zion emakumea” proiektua gauzatzeko izango da.
EHUk Gabriel Arestiren pentsamenduaren gaurkotasuna aldarrikatu du
EHUko 35 ikasle-irakaslek gaur egundik begiratu diote duela mende erdi zendutako bilbotar idazlearen obrari eta pentsamenduari, "Gabriel Arestik ereindakoak 1975-2025" liburuan.
"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek
Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta)
400 lagunek Bizenta Mogelen "Ipui onak" irakurriko dute ostegunean, Arriagan
Emakume batek argitaratu zuen euskarazko lehen liburua aukeratu dute Bilbo Zaharra euskaltegikoek Klasikoen Irakurketa Etenik Gabearen XVIII. ediziorako. Nerea Ibarzabal markinar idazle eta bertsolariak abiatuko du saioa, 08:00etan.
Jabier Kalzakortak Bilboko Liburu Azokako Urrezko Luma jaso du
Markinar irakasle, ikertzaile, euskaltzain eta idazleak jaso du Bilboko literatura hitzorduaren garaikurra. Herri literaturan aditu handia da Kalzakorta.