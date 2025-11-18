PUBLICACIÓN

Jon Kortazar presenta "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea"

Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du

El profesor e investigador dedica su nuevo trabajo (Pamiela, 2025) al poeta bilbaíno, tras la publicación este mismo año de otro libro sobre Lauaxeta. 

Escritores Literatura

