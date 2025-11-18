Ikerlana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du

Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Irakasle eta ikertzaileak Bilboko poetari eskaini dio bere lan berria (Pamiela, 2025), aurten bertan Lauaxetari buruzko beste liburu bat argitaratu eta gero. 

Idazleak Literatura

Zure interesekoa izan daiteke

Garazi Albizua "Termita" lburuaren idazlea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak

Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
Gehiago kargatu
Publizitatea
X