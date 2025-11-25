Nueva novela
Jon Arretxe: "Sentía la necesidad de cambiar"

"Txerriak eta loreak" Jon Arretxeren eleberriaren portada
Euskaraz irakurri: Jon Arretxe: "Aldatzeko beharra sumatzen nuen"

El escritor Jon Arretxe aparca las historias del detective Touré, y publica la novela negra "Txerriak eta loreak". 

A la venta en la Feria de Durango. 

Escritores Literatura

Karmele Mitxelena, Laura Chivite y el libro "Gerra Gazan" reciben los premios Euskadi de Plata

La asociación de librerías de Gipuzkoa ha entregado esta mañana los premios Euskadi de Plata a Karmele Mitxelena ("Zoriona, edo antzeko zerbait"), Laura Chivite ("El ataque de las cabras") y Joe Sacco ("Guerra Gazan", editoria Astiberri). Este premio otorga una segunda oportunidad a obras literarias que no han tenido, en opinión de los libreros y libreras la relevancia que merecen. 

