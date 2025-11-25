Eleberri berria
Jon Arretxe: "Aldatzeko beharra sumatzen nuen"

"Txerriak eta loreak" Jon Arretxeren eleberriaren portada
Jon Arretxe idazleak Toureren istorioak alboratu, eta Txerriak eta loreak eleberri beltza argitaratu du. 

Durangoko Azokan izango da salgai. 

