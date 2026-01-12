EHU y la Universidad de Salamanca estudian la muerte de Miguel de Unamuno
¿Murió Miguel de Unamuno asesinado o sufrió una muerte natural? El debate en torno a la muerte del escritor bilbaino vuelve a estar en el candelero. Una investigación de Euskal Herriko Unibertsitatea y Universidad de Salamanca intenta exclarecer el suceso.
La EHU participará en una investigación para esclarecer la muerte de Unamuno
Un grupo de docentes de varios departamentos de la EHU han decidido impulsar una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL) sobre la muerte de Unamuno. "Los diferentes indicios de criminalidad en torno a la muerte de Unamuno interpelan a la EHU a participar en la investigación que está promoviendo la USAL”, han explicado.
Acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi en el último día de Durangoko Azoka
Los miembros de la Fundación Jakin y Gerediaga han realizado un acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi. El acto se ha basado en el último número de la revista Jakin, que tiene al escritor y euskaltzale como protagonista. Además, varios poetas han recitado el Manifestu atzeratua de Azurmendi.
Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián
Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.
Jon Arretxe: "Sentía la necesidad de cambiar"
El escritor Jon Arretxe aparca las historias del detective Touré, y publica la novela negra "Txerriak eta loreak". A la venta en la Feria de Durango.
Karmele Jaio: "He hecho una definición íntima de la realidad"
La escritora vitoriana presenta el libro Harrizko bihotza, una obra que recoge textos de todo tipo (reflexiones, recuerdos, aforismos, poemas...) clasificados de la A a la Z, "un alfabeto de latidos".
Jon Kortazar presenta "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea"
El profesor e investigador dedica su nuevo trabajo (Pamiela, 2025) al poeta bilbaíno, tras la publicación este mismo año de otro libro sobre Lauaxeta.
Mikel Santiago presenta en Bilbao su novela "La chica del lago"
La obra se ambienta en un pequeño pueblo alavés. El escritor ha tratado temas generales con el objetivo de llegar al mayor número de lectores. Un gran número de personas se ha reunido en el acto de presentación del libro, pero todas las personas que se han acercado no han podido acceder a la sala.
Mirándose en el espejo de Gabriel Aresti
El viernes, 14 de noviembre, las escritoras y los escritores Edorta Jiménez, Sonia González, Tere Irastorza, Harkaitz Cano, Iñigo Astiz y Leire Vargas responderán a la siguiente pregunta en la sede de Euskaltzaindia, en Bilbao: "¿Qué ves cuando te reflejas en el espejo de Aresti?".
El festival de las letras Literaktum aborda la soledad y la identidad
El festival literario donostiarra ha invitado a Juan José Millas, Eider Rodriguez, Javier Cercas, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Juan Manuel de Prada, Julen Apella, Belén Gopuegui, Harkaitz Cano e Ignacio Martínez de Pisón, entre otras y otros.