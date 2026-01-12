INVESTIGACIÓN
EHU y la Universidad de Salamanca estudian la muerte de Miguel de Unamuno

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EHU eta Salamancako Unibertsitatea Miguel de Unamunoren heriotza aztertzen ari dira
author image

EITB

Última actualización

¿Murió Miguel de Unamuno asesinado o sufrió una muerte natural? El debate en torno a la muerte del escritor bilbaino vuelve a estar en el candelero. Una investigación de Euskal Herriko Unibertsitatea y Universidad de Salamanca intenta exclarecer el suceso.

Literatura Bilbao UPV-EHU

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

