EHU eta Salamancako Unibertsitatea Miguel de Unamunoren heriotza aztertzen ari dira

18:00 - 20:00
EITB

Nola hil zen Miguel de Unamuno idazlea? Berezko heriotza izan zuen edo eraila izan zen? Idazle bilbotarraren heriotzaren inguruko eztabaida zabaldu da berriz ere eta Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Salamancako Unibertsitatearen ikerketa batek gertaera argitu nahi du.

