La escritora Valerie Miles (Nueva York, 1963) y Gerediaga Elkartea, entidad organizadora de la Durangoko Azoka, han sido distinguidas este año con los premios honoríficos de la 19ª edición de Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao.



El festival se celebrará del 24 al 28 de febrero en el Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao con la participación de una treintena de autores y editores.



El Premio de Honor BBK Gutun Zuria Bilbao a Gerediaga Elkartea, que celebra su 60 aniversario, reconoce su labor como "agente esencial" de la cultura y la literatura vasca y su trayectoria marcada "por el compromiso con la preservación, investigación y difusión del patrimonio histórico y cultural".



Asimismo, se distinguirá con el premio BBK Gutun Zuria Bilbao a Valerie Miles por su trayectoria profesional “en la que destaca su labor creativa, intelectual y de mediación cultural”.

Cofundadora de la revista Granta, la autora colabora con The New Yorker, The New York Times y The Paris Review. Desde Granta en español ha impulsado traducciones al castellano e inglés de Harkaitz Cano, Eider Rodríguez, Karmele Jaio y Uxue Alberdi.

Gerediaga Elkartea y Valerie Miles se suman a la lista de figuras literarias reconocidas con el galardón: Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides (2022), Anjel Lertxundi y Cristina Rivera Garza (2023), Mariasun Landa y Juan Mayorga (2024) e Itxaro Borda y Leila Guerriero (2025).

