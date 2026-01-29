BBK Gutun Zuria sariak
Gutun Zuria jaialdiak Gerediaga Elkartea eta Valerie Miles idazlea sarituko ditu

Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiaren 19. edizioa otsailaren 24tik 28ra egingo dute. Literatura eta argitalpen esparruko hogeita hamar bat sortzailek parte hartuko dute, eta “datozen egunetan” iragarriko dute programazioa.
Durangoko Azokaren 60. edizioa 2025eko abenduaren 5etik 8ra egin dute.
Durangoko Azokaren antolatzailea da Gerediaga Elkartea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiaren 19. Edizioak Gerediaga Elkarteari eta Valerie Miles idazle eta editoreari emango dizkie BBK Gutun Zuria 2026 saria, otsailaren 24tik 28ra egingo den topaldian.

Gerediaga Durangaldeko kultura elkarteak 60 bete ditu, eta “euskal kulturaren eta literaturaren funtsezko eragile gisa egindako lana” aitortu nahi dio Gutun Zuriak besteak beste Durangoko Azoka antolatzen duen taldeari: “1965etik erresistentzia kulturaleko, sorkuntzarako eta ospakizunerako gunea izan da Durangoko Azoka”, azaldu du jaialdiak.

“BBK Gutun Zuria 2026 sariak, historia eredugarria ez ezik, gure literaturaren eta kulturaren iragana, oraina eta etorkizuna ulertzeko proiektu bizia, konprometitua eta funtsezkoa ere aitortzen du”, erantsi dute.  

Halaber, Valerie Milesen (New York, 1963) ibilbide profesionala ere saritu nahi dute, “non sormen, adimen eta kultura bitartekaritzako lana nabarmentzen den”. 

Valerie Miles Literatura Konparatuan doktorea, idazlea eta editorea da, Granta en español aldizkaria sortu zuen 2003an, eta argitalpenaren zuzendaria da harrezkeroztik. Gainera, The New Yorker, The New York Times eta The Paris Review-ekin kolaboratzen du.   

Granta en español argitalpenetik, Harkaitz Cano, Eider Rodríguez, Karmele Jaio eta Uxue Alberdiren gaztelaniazko eta ingelesezko itzulpenak bultzatu ditu Milesek.

Gerediaga Elkarteak eta Valerie Milesek bat egin dute saria jaso duten idazle ospetsuen zerrendarekin: Miren Agur Meabe eta Theodor Kallifatides (2022), Anjel Lertxundi eta Cristina Rivera Garza (2023), Mariasun Landa eta Juan Mayorga (2024) eta Itxaro Borda eta Leila Guerriero (2025).  

2026ko edizioan, literatur eta argitalpen esparruko hogeita hamar bat sortzailek parte hartuko dutela aurreratu du jaialdiak, eta programazio osoa “datozen egunetan” emango duela ezagutzera. 


