Gutun Zuria volverá a poner la palabra en el centro, en su 19ª edición

El Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutun Zuria, celebrará su 19ª edición entre los días 24 y 28 de febrero, y acudirán a su llamada una teintena de figuras de la literatura contemporánea, que se congregarán en el Azkuna Zentroa.

El objetivo de Gutun Zuria es “tender un puente entre quien escribe y quien lee, convirtiendo la lectura y la literatura, habitualmente una experiencia íntima, en una vivencia común”.

En esta edición, participarán unas treinta figuras de la escritura y la edición, que participarán en charlas, jornadas profesionales…

Bernardo Atxaga, Jabier Muguruza y Karmele Jaio, por ejemplo, hablarán sobre futuro, especulaciones y divagaciones (24 de febrero), el filósofo Didier Eribon y la escritora Alana S. Portero hablarán sobre la falsa disyuntiva entre género y clase (28 de febrero), Hedoi Etxarte, Lur Olaizola y Uxue Razkin abordarán el duelo (27 de febrero) y Daniela Sarriugarte y Layla Martínez analizarán si escribir es una forma de cambiar el futuro (24 de febrero)…

El festival también ha programado, por tercera vez, Gutun Zuria Bilbao PRO, unas jornadas profesionales en torno a la edición literaria en la que participarán los días 25 y 26 de febrero una veintena de escritores, editoriales, traductoras, programadores culturales y otros agentes del sector.

Tal y como estaba previamente anunciado, la asociación Gerediaga Elkartea y la editora Valerie Miles recibirán los premios honoríficos BBK Gutun Zuria Bilbao Ohorezko Saria.