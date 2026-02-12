24-28 febrero
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gutun Zuria volverá a poner la palabra en el centro, en su 19ª edición

Bernardo Atxaga, Alana S. Portero, Karmele Jaio, Layla Martinez, Harkaitz Cano, Mario Obrero, Miren Agur Meabek y otros muchos y muchas artistas participan en el festival internacional de las letras de Bilbao. 

Bernardo Atxaga idazleak "Enarak" eleberria argitaratu du

Bernardo Atxaga charlará con Karmele Jaio y Jabier Muguruza en Gutun Zuria

Euskaraz irakurri: Hitza erdigunean jarriko du Gutun Zuriak berriz, 19. edizioan

Última actualización

El Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutun Zuria, celebrará su 19ª edición entre los días 24 y 28 de febrero, y acudirán a su llamada una teintena de figuras de la literatura contemporánea, que se congregarán en el Azkuna Zentroa.

El objetivo de Gutun Zuria es “tender un puente entre quien escribe y quien lee, convirtiendo la lectura y la literatura, habitualmente una experiencia íntima, en una vivencia común”.

En esta edición, participarán unas treinta figuras de la escritura y la edición, que participarán en charlas, jornadas profesionales…

Bernardo Atxaga, Jabier Muguruza y Karmele Jaio, por ejemplo, hablarán sobre futuro, especulaciones y divagaciones (24 de febrero), el filósofo Didier Eribon y la escritora Alana S. Portero hablarán sobre la falsa disyuntiva entre género y clase (28 de febrero), Hedoi Etxarte, Lur Olaizola y Uxue Razkin abordarán el duelo (27 de febrero) y Daniela Sarriugarte y Layla Martínez analizarán si escribir es una forma de cambiar el futuro (24 de febrero)…

El festival también ha programado, por tercera vez, Gutun Zuria Bilbao PRO, unas jornadas profesionales en torno a la edición literaria en la que participarán los días 25 y 26 de febrero una veintena de escritores, editoriales, traductoras, programadores culturales y otros agentes del sector.

Tal y como estaba previamente anunciado, la asociación Gerediaga Elkartea y la editora Valerie Miles recibirán los premios honoríficos BBK Gutun Zuria Bilbao Ohorezko Saria. 

Valerie Miles y Gerediaga Elkartea, premios BBK Gutun Zuria
Escritores Literatura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

Cargar más
Publicidad
X