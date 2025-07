Los amplificadores, los platos de DJ y los sistemas de sonido ya deberían estar encendidos en Kobetamendi, prestos a proyectar desde hoy hasta la madrugada del domingo un torrente incesante de sonido para disfrute de festivaleras y festivaleros, que a buen seguro se encontrarán contando las horas que restan para que el recinto de Kobetamendi abra hoy sus puertas.

Durante esta primera noche, raro será el estilo que no se pueda escuchar en la cima bilbaína; habrá britpop, funk, soul, rock, indie, pop… Pero la mayoría del público, el conjunto de quienes atiendan a la música, subirá a Kobetamendi respondiendo a la llamada del gran reclamo de la jornada: Pulp, el grupo liderado por Jarvis Cocker (Sheffield, 1963).

De los Cuatro Grandes del britpop, Pulp era el único que faltaba por estar representado en el festival bilbaíno: Suede actuó en las ediciones de 2011 y 2019, los hermanos Gallagher de Oasis han hecho lo propio con sus proyectos en solitario y Damon Albarn, de Blur, ha tocado en el festival tanto con The Good, The Bad and The Queen como con Gorillaz.

Pues bien, las y los fans del grupo comandado por Cocker podrán quitarse la espina hoy mismo. Pulp traerá a Bilbao, para gozo y disfrute de las y los amantes del pop rock estiloso, himnos de su gran disco Different class (1995) como “Disco 2000” y la icónica “Common people” y, a buen seguro, más piezas de su reciente disco More, publicado hace solo un mes. Si “Common people” genera una centésima parte del placer que suscitó hace apenas una semana en el festival de Glastonbury, el disfrute no será menor. Mirad: