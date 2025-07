Kobetamendi dantzan hasiko da

Anplifikadoreek, DJen platerek eta bozgorailuek piztuta beharko dute dagoeneko Kobetamendin, gaurtik igande goizaldera arte atertu gabe festibalarien belarrietan durundi egingo duten doinuak zabaltzeko berotzen.

Hiru gaualdietako lehenengoan, uztailaren 10 honetan, denetarik izango da entzungai Bilboko tontorrean: britpopa, funka, soula, rocka, indiea, popa… Baina gehienak — musikari erreparatzen dietenen arteko gehienak— Pulpen, Jarvis Cockerrek (Sheffield, 1963) gidatzen duen taldearen, deiari erantzunez igoko dira mendira.

Britpop mugimenduaren Lau Handietatik, Pulp falta zen Kobetamendin ordezkaritza izateko: Suede 2011n eta 2019an egon zen Bilbao BBk Liven, Oasiseko gallaghertar anaiak ere egonak dira, bakoitza bere aldetik, eta Blurreko Damon Albarn The Good, The Bad and The Queenekin eta Gorillazekin aritu da jaialdian.

Bada, gaur kitatuko dute arantza Jarvis Cockerrenen zaleek. Pulpek Bilbora ekarriko ditu, pop rock dotorearen zaleen gozagarri, “Disco 2000” eta “Common people” Different class diskoko ereserkiak eta, seguru asko, More duela hilabete kaleratutako diskoko ale gehiago ere. “Common people” kantuak Bilbon duela astebete eskas Glastonbury jaialdian sortu zuen bozkarioaren hamarren bat eragiten badu, ez da gutxi izango.