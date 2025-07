La fuerte lluvia, acompañada de viento y truenos, empaña la programación nocturna del BBK Live con Amaia y Raye

La fuerte lluvia, acompañada de viento, relámpagos y truenos ha obligado a parar la actuación de Amaia en el Bilbao BBK Live cuando apenas habían transcurrido veinte minutos, y ha retrasado el inicio del concierto de la británica Raye que, además, ha tenido que suspenderlo durante algunos minutos por problemas técnicos.



Antes de la obligada interrupción por los problemas con el sonido, Raye ha tenido tiempo de cantar algunos temas, como ‘Where the hell is my husband?’, con los que había animado al público congregado en el monte Kobetamendi, que ha aguantado bajo la lluvia frente al escenario principal.

Su nuevo tema ‘I know you're hurting’ ha sido el elegido por Raye para retomar con ánimo, y sin perder la sonrisa, un concierto en el que no ha faltado ‘Génesis’, otra de las grandes canciones de la británica.