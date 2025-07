Eguraldia dela eta, Amaiak emanaldia gelditu behar izan du Bilbao BBK Live jaialdian, hasi eta 20 minutura, eta Raye britainiarraren kontzertuaren hasiera atzeratu dute. Izan ere, ekaitzak gogor jo du Bilbon, eta Kobetamendiko zelaiak urez bete dira.

Rayek zenbait abesti kantatzeko aukera izan du soinuarekin zituen arazoengatik emanaldia eten behar izan aurretik, "Where the hell is my husband?" tartean. Horren ikuskizunak agertoki nagusiaren aurrean bildutako entzuleak animatu ditu, euripean eutsi baitiote. "I know you're hurting" kanta aukeratu du Rayek animoz eta irribarrea galdu gabe emanaldia eten ondoren berriz ekiteko.