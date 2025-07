Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, muere a los 76 años

Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, ha muerto a los 76 años "rodeado de amor", ha informado este martes su familia en un comunicado. El artista británico, diagnosticado de parkinson, se despidió de su público hace tan solo tres semanas, en un concierto que ofreció en su ciudad natal de Birmingham (centro de Inglaterra) y ya forma parte de la historia.

Ozzy, con su participación en el grupo británico, colaboró en la creación de un estilo, el Heavy Metal, que influiría a innumerables bandas a lo largo de todo el planeta. Los riffs oscuros de su eterno compañero, el guitarrista Tony Iommi, servían de base a una voz personal e inconfundible y personal, sin grandes alardes técnicos, que lograba remover a cualquiera que lo viera sobre un escenario.

"Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia", han anunciado sus allegados en la nota.



Conocido por sus fans como "El Príncipe de las Tinieblas" y el "Padrino del Heavy Metal",, inició su carrera interpretando a todo volumen los éxitos de Black Sabbath, desde "Paranoid" y "Iron Man" hasta "War Pigs" y "Sabbath Bloody Sabbath". Estos éxitos, además de una serie de lanzamientos en solitario, le permitieron vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

La oscuridad de su música y de la temática de sus letras —desde la depresión hasta la guerra y el apocalipsis— se combinaron con un instinto para la teatralidad, como el supuesto "encuentro" con un murciélago que un fan le lanzó al escenario en 1982. Siempre insistió en que creía que era un juguete hasta que lo mordió, se dio cuenta de su error y corrió al hospital para que le pusieran una vacuna antirrábica. Más tarde, vendió peluches de murciélagos con cabeza extraíble.

Osbourne siempre reconoció los excesos de su estilo de vida y sus letras, pero se burló de los informes más descabellados que lo acusaban de ser un auténtico demonio.

"He hecho algunas cosas malas en mi vida. Pero no soy el diablo. Solo soy John Osbourne: un chico de clase trabajadora de Aston que dejó su trabajo en la fábrica y se fue en busca de diversión", dijo en una biografía de 2010.

John Michael Osbourne fue el cuarto de seis hijos y creció en Aston, en la ciudad de Birmingham, en el centro de Inglaterra. Luchó contra la dislexia, dejó la escuela a los 15 años y luego llegó Black Sabbath.

"De pequeño, si me hubieran puesto contra la pared con los otros chicos de mi calle y me hubieran preguntado quién de nosotros llegaría a los 60 años, con cinco hijos, cuatro nietos y casas en Buckinghamshire y California, no habría apostado por mí ni de coña". Fueron esas últimas etapas de su vida las que le proporcionaron el escenario para su reinvención en 2002 como protagonista de un reality show con su familia, 'The Osbournes', en el que documentaron su vida doméstica de 2002 a 2005.

El 5 de julio de este mismo año, Ozzy Osbourne se volvió a subir al escenario con Black Sabbath para despedirse de su público en "Back to the Beginning", un concierto benéfico que sirvió de homenaje a la banda más influyente de la historia del Heavy Metal. Tocó cinco temas de su etapa en solitario, como "Crazy Train", y cuatro de Black Sabbath con Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Entre las bandas que actuaron junto a los ingleses estaban Anthrax, Metallica, Guns N’Roses y hasta la banda vasca de Metal más reconocida en el mundo, Gojira. Ozzy y Black Sabbath recibieron mensajes de agradecimiento de otras celebridades, como Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.