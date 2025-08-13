Zetak amplía el aforo para sus tres conciertos de septiembre en Illunbe

El grupo navarro Zetak ha anunciado este miércoles que pondrá a la venta un número limitado de entradas adicionales para sus conciertos del 5, 6 y 7 de septiembre en la plaza de toros de Illunbe, en Donostia-San Sebastián. La decisión la han tomado tras hacer un replanteamiento del espacio que ha permitido habilitar más localidades de pista.

Las entradas para esta segunda parte de su espectáculo Mitoaroa se agotaron en cuestión de horas cuando salieron a la venta en enero, tras el histórico éxito de la primera parte celebrada a comienzos de año. En total, se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, que prometen un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera.

Las nuevas entradas estarán disponibles a partir del 14 de agosto a las 10:00 horas a través de los canales oficiales de venta.