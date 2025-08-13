Música
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Zetak amplía el aforo para sus tres conciertos de septiembre en Illunbe

Las nuevas entradas estarán disponibles a partir del 14 de agosto a las 10:00 horas a través de los canales oficiales de venta.
Se prevé que 40 000 personas disfruten del espectáculo en Illunbe. Foto: Ibai Salazar
Euskaraz irakurri: Irailean Illunben emango dituen hiru kontzertuetarako lekua handitu du Zetakek
author image

Iker Rincón | EITB

Última actualización

El grupo navarro Zetak ha anunciado este miércoles que pondrá a la venta un número limitado de entradas adicionales para sus conciertos del 5, 6 y 7 de septiembre en la plaza de toros de Illunbe, en Donostia-San Sebastián. La decisión la han tomado tras hacer un replanteamiento del espacio que ha permitido habilitar más localidades de pista.

Las entradas para esta segunda parte de su espectáculo Mitoaroa se agotaron en cuestión de horas cuando salieron a la venta en enero, tras el histórico éxito de la primera parte celebrada a comienzos de año. En total, se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, que prometen un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera.

Las nuevas entradas estarán disponibles a partir del 14 de agosto a las 10:00 horas a través de los canales oficiales de venta.

Festivales de música Música vasca Navarra Gipuzkoa Música

Más noticias sobre música

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrece por primera vez un concierto en el interior del centro penitenciario de Álava

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ha ofrecido por primera vez un concierto dentro del centro penitenciario de Álava. Un total de 45 músicos han interpretado durante 50 minutos obras de Jesús Guridi ante internos y personal de la prisión. La iniciativa busca acercar la cultura a todas las personas como un derecho universal, también en el ámbito penitenciario. La música se ha convertido en un puente de empatía y en una herramienta para favorecer la reinserción social.

Cargar más