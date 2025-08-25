Música
Sama Abdulhadi, Octave One y Helena Hauff encabezan el Dantz Festival

La novena edición del festival donostiarra de música electrónica se celebra el fin de semana, los días 29 y 30 de agosto, en el anfiteatro de Miramon.
Helena Hauff Dantz Festival jaialdiko kartelburua
La alemana Helena Hauff será una de las protagonistas del festival. Foto: Daniel Feistenauer.
Euskaraz irakurri: Sama Abdulhadi, Octave One eta Helena Hauff dira Dantz Festival jaialdiko protagonistak

Última actualización

La palestina Sama Abdulhadi, el dúo estadounidense Octave One y la alemana Helena Hauff son la cabezas de cartel de Dantz, el festival de música electrónica de San Sebastián que celebra su novena edición los próximos 29 y 30 de agosto bajo el lema 'Intersecciones'.

Dantz Festival propone con el lema 'Intersecciones' "explorar los espacios comunes y los cruces entre lo diferente", señala el festival en un comunicado.

Además de los conciertos del fin de semana, el miércoles habrá un taller de producción musical con inteligencia artificial impartido por Flavio Banteria y se inaugurará la exposición 'Intersecciones' con obras de Juan Tosina y Paul Lataburu en la galería ArteUparte.

Entre las figuras internacionales que visitan Dantz Festival este año figuran KiNK, de Bulgaria, DJ Hell, de Alemania, y Surgeon, de Reino Unido.

La programación se completa con Baldman y Rec_Overflow (Madrid), Borja S (Bilbao), Celia Carrera (Pamplona), Hugo y Nelli (Castro Urdiales), Irune Muguruza (Irun), Koldo Intermusic (Donostia), Ladrillovitz (Valencia), Obrium y Bitter Ama (Pamplona) y Zatibi (Azkoitia).

Música Donostia-San Sebastián Festivales de música

