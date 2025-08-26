La Quincena Musical estrena la ópera "Nizugu"

La Quincena Musical de San Sebastián y el Coro Easo estrenarán este martes su coproducción 'Nizugu', una ópera para todos los públicos creada íntegramente por niños y jóvenes vascos que interpretarán, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia, medio centenar de cantores y una veintena de músicos.

Todos son miembros de las formaciones de la agrupación coral donostiarra Easo Eskolania, Easo Txiki y Easo Sinfonietta, que actuarán bajo la dirección general de David de Oliveira, con Guillermo Amaya en la dirección escénica y Lucía Arzallus en la de la orquesta.

El libreto ha sido escrito por Marta García y la música compuesta por Iñaki Carcavilla, y la obra contiene diálogos en euskera y letras en castellano.

'Nizugu' es la sexta ópera de producción local fruto de la colaboración emprendida en 2018 entre la Quincena Musical y Easo Abesbatza, que ha dado lugar anteriormente a obras como 'Itsasotik eskolara' 'Hirira' o 'Egia ala geruza', y con la que ambas entidades buscan acercar este género a nuevos públicos con espectáculos musicales hechos por y para los más jóvenes.

La historia discurre en torno a otros tantos 'yoes' que recorren la evolución de un niño de 8 años hasta que llega a los 17, con las relaciones y emociones que se suceden en cada etapa, como la curiosidad y el desafío a la autoridad, las riñas o la reflexión y la autoconciencia.





