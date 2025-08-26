“Nizugu” opera estreinatuko du Musika Hamabostaldiak
70 interprete igoko dira agertokira “publiko guztientzako moduko opera elebidunean”, Easo Abesbatzak eta Hamabostaldiak bultzatu duten seigarren ekoizpenean.
Donostiako Musika Hamabostaldiak eta Easo Abesbatzak “Nizugu” koprodukzioa estreinatuko dute gaur, asteartearekin, Victoria Eugenian, “euskal interpete gazteek taularatuko duten publiko guztientzako moduko opera”. Berrogeita hamar kantari eta hogei musikari izango dira oholtza gainean.
Neska-mutil guztiak Easo Eskolania, Easo Txiki eta Easo Sinfoniettako kideak dira, eta David de Oliveirak (zuzendari nagusia), Guillermo Amayak (zuzendari eszenikoa) eta Lucía Arzallusek (musika zuzendaria) zuzenduko dituzte.
Libretoaren egilea Marta Garcia da, musika Iñaki Carcavillak konposatu du; laneko elkarrizketak euskaraz dira, eta kantuen hitzak, gaztelaniaz.
2018an elkarlanean hasi zirenetik, Musika Hamabostaldiak eta Easo Abesbatzak estreinatuko duten seigarren ekoizpena da “Nizugu”, besteak beste “Itsasotik eskolara”, “Hirira” eta “Egia ala geruza” egin ondoren. Helburu bat dute bi-biok: generoa publiko berriei gerturatu, gazteek gazteentzat eginiko ikuskizunen bidez.
8 urte dituenetik 17 betetzen dituen arte mutiko batek hartzen dituen “ni” ezberdinek ardazten dute istorioa, eta haren gogoa hartzen dituzten sentipen eta jarrerak helarazten zaizkio ikusleari, hala nola jakin-mina, autoritateari aurre egiteko grina, gatazkak, hausnarketa eta autokontzientzia.
Musikari buruzko albiste gehiago
Sama Abdulhadi, Octave One eta Helena Hauff, Dantz Festival jaialdiko kartelburuak
Musika elektronikoko Donostiako jaialdiaren bederatzigarren edizioa abuztuaren 29an eta 30ean egingo dute, Miramongo anfiteatroan.
Gatibuk dantzan jarri ditu Bilboko Aste Nagusian bildutako jarraitzaileak
Gernikako taldeak giro paregabea sortu du Europa parkean, ostegun gauean eskainitako kontzertuan, jarraitzaileei agur esateko biraren baitan, oholtzatik betiko jaitsi aurretik.
Duplak eta Janus Lesterrek estreinatu zuten Abandoibarrako eszenatokia
Artista arabarrek eta bakarlari nafarrak dantzan jarri zuten Guggenheim ondoko eremua.
Mosku dantzan jarri du Fermin Muguruzak
Fermin Muguruzak kontzertu jendetsua eskaini du bart Irunen, bere jaioterrian. Artista irundarrak bere errepertorio zabalaren errepasoa egin du.
Irailean Illunben emango dituen hiru kontzertuetarako edukiera handitu du Zetakek
Sarrera berriak abuztuaren 14ko 10:00etatik aurrera egongo dira eskuragarri, salmenta-kanal ofizialen bitartez.
Zea Maysek dardarka jarri du Gasteiz
Andre Maria Zuriaren jaietan, kontzertua eskaini zuen atzo talde bizkaitarrak. Foruen Plaza leporaino beteta, Aiora Renteriaren ahots indartsuak, beste behin, dardara eragin zuen.
Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan
Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan. 45 musikarik 50 minutuz interpretatu dituzte Jesus Guridiren obrak espetxeko preso eta langileen aurrean. Ekimenaren helburua pertsona guztiei kultura eskubide unibertsal gisa hurbiltzea da, baita espetxean ere. Musika enpatia bideratzeko zubia eta gizarteratzea errazteko tresna bihurtu da.
'Amaya' opera lehen aldiz eskainiko da Donostiako Musika Hamabostaldian
Euskarazko opera honen kontzertu-bertsioa abuztuaren 9an (larunbata) eskainiko da, 20:00etan, Kursaalen. Jesus Guridi konpositore gasteiztarraren obra garrantzitsuenetako bat da, Musika Hamabostaldian inoiz interpretatu gabea.
ETS taldearen 20 urteak: Arabako Ekora herritik Madrileraino
Larunbat honetan, omenaldia egin diote ETSri, Ekora bere jaioterrian, taldearen 20 urteko ibilbidea ospatzeko. Hori aitzakia hartuta, Iñigo Etxezarreta buru duen taldearekin bildu gara, 60 abestik eta 500 emanaldi baino gehiagok osatutako ibilbidea gogoratzeko.