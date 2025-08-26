Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Nizugu” opera estreinatuko du Musika Hamabostaldiak

70 interprete igoko dira agertokira “publiko guztientzako moduko opera elebidunean”, Easo Abesbatzak eta Hamabostaldiak bultzatu duten seigarren ekoizpenean.  

"Nizugu" opera aurkeztu dute Easo Abesbatzak eta Musika Hamabostaldiak
"Nizugu" operaren aurkezpena

Azken eguneratzea

Donostiako Musika Hamabostaldiak eta Easo Abesbatzak “Nizugu” koprodukzioa estreinatuko dute gaur, asteartearekin, Victoria Eugenian, “euskal interpete gazteek taularatuko duten publiko guztientzako moduko opera”. Berrogeita hamar kantari eta hogei musikari izango dira oholtza gainean.

Neska-mutil guztiak Easo Eskolania, Easo Txiki eta Easo Sinfoniettako kideak dira, eta David de Oliveirak (zuzendari nagusia), Guillermo Amayak (zuzendari eszenikoa) eta Lucía Arzallusek (musika zuzendaria) zuzenduko dituzte.

Libretoaren egilea Marta Garcia da, musika Iñaki Carcavillak konposatu du; laneko elkarrizketak euskaraz dira, eta kantuen hitzak, gaztelaniaz.

2018an elkarlanean hasi zirenetik, Musika Hamabostaldiak eta Easo Abesbatzak estreinatuko duten seigarren ekoizpena da “Nizugu”, besteak beste “Itsasotik eskolara”, “Hirira” eta “Egia ala geruza” egin ondoren. Helburu bat dute bi-biok: generoa publiko berriei gerturatu, gazteek gazteentzat eginiko ikuskizunen bidez.  

8 urte dituenetik 17 betetzen dituen arte mutiko batek hartzen dituen “ni” ezberdinek ardazten dute istorioa, eta haren gogoa hartzen dituzten sentipen eta jarrerak helarazten zaizkio ikusleari, hala nola jakin-mina, autoritateari aurre egiteko grina, gatazkak, hausnarketa eta autokontzientzia.  

Musika Donostia Musika jaialdiak

Musikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan

Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan. 45 musikarik 50 minutuz interpretatu dituzte Jesus Guridiren obrak espetxeko preso eta langileen aurrean. Ekimenaren helburua pertsona guztiei kultura eskubide unibertsal gisa hurbiltzea da, baita espetxean ere. Musika enpatia bideratzeko zubia eta gizarteratzea errazteko tresna bihurtu da.

Gehiago kargatu