Muere Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años

El cantante ha fallecido en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado Ramón Arcusa, su pareja artística desde 1958.
Duo Dinámico
Manuel de la Calva, a la izquierda, junto a su compañero de dúo Ramón Arcusa. Foto: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años de los 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.

