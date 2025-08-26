Manuel de la Calva, Duo Dinamicoko kidea, hil da 88 urte zituela
Manuel de la Calva (Bartzelona, 1937) abeslaria, Duo Dinamico taldeko kidea, hil da astearte honetan, 88 urte zituela, Ramon Arcusa taldekideak sare sozialetan jakinarazi duenez.
Manuel de la Calvak Elizalde abiazio-motorren enpresan ezagutu zuen Ramon Arcusa, eta han lanean hasi ziren biak. Artean nerabeak zirela, bere garaiko idoloak imitatzeko elkartu ziren, eta, hala, 1958an, irratian aurkeztu ziren jendaurrean, The Dynamic Boys izenarekin bataiatuta. Saioaren aurkezleak, baina, Duo Dinamico gisa aurkeztu zituen.
Horrela, arrakasta ugariz markatutako ibilbide artistikoa hasi zuten, laster Atlantikoaren beste aldera jauzi egingo zuena. 60ko hamarkadako lehen urteetan, gainera, lau film luzetan parte hartu zuten protagonista gisa.
2014an, bikoteak Musika Bikaintasunaren Grammy Latinoa jaso zuen, bere ibilbideagatik, eta beste sari batzuk ere jaso zituen, hala nola Laneko Merezimenduaren Urrezko Domina (2010) edo SGAEren Ohorezko Domina (2024).
Duo Dinamicoko bere ibilbidearekin batera, Manuel de la Calva konpositore, moldatzaile edo ekoizle ere izan zen beste artista batzuentzat (Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo edo Massiel, esaterako), eta 560 titulu baino gehiago erregistratu zituen SGAEn, 1960ko urritik bazkide izan zen erakundean.
