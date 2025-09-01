El proyecto Ura Bere Bidea llegará en diciembre a San Sebastián; será el día 13, en Illunbe. Bajo la dirección de Fernando Velázquez, músicos y músicas de la Euskadiko Orkestra, 25 artistas y grupos vascos y varios coros se unirán sobre el escenario para interpretar versiones sinfónicas de conocidas canciones.

Dentro de la celebración del milenario de Ipuskoa, participarán en el concierto Süne, Eider, Neomak, Amak, Idoia, Maren, Olatz Salvador, Nøgen, Sua (Ane Barrenetxea), Eñaut Elorrieta, Skakeitan (Pello Armendariz), Xabi Solano, En Tol Sarmiento (Iñigo Etxezarreta), Zea Mays (Aiora y Piti), Gozategi, Betagarri (Iñaki Ortiz de Villalba), Mikel Urdangarin, Leihotikan, Urtz (Xabi Camarero), Sorotan Bele, Su Ta Gar (Aitor Gorosabel y Xabi Bastida), Doctor Deseo (Francis), Anje Duhalde, Erramun Martikorena y Urko.

Las y los miembros de la Comunidad Ura Bere Bidean (asistentes a anteriores ediciones de Ura Bere Bidean y quien se apunta en la web) podrán comprar entradas para el concierto del sábado, 13 de diciembre, a partir de este miércoles, 3 de septiembre, a las 10:00. El público general podrá hacerlo a partir del 4 de septiembre a la misma hora.

En caso de que haya una alta demanda de entradas la organización programará otro concierto para la víspera, viernes 12 de diciembre.