Ura Bere Bidean kontzertua Donostiara iritsiko da
Ura Bere Bidean proiektua Donostiara iritsiko da abenduan; hilaren 13an, Illunbera, hain zuzen ere. Fernando Velazquezen zuzendaritzapean, Euskadiko Orkestrako musikariek, Euskal Herriko 25 artista eta taldek eta hainbat abesbatzak bat egingo dute agertoki gainean, kantu ezagunen bertsio sinfonikoak jo eta kantatzeko.
Ipuskoaren milurtekoaren ospakizunaren barruan, artista hauek hartuko dute parte emanaldian: Süne, Eider, Neomak, Amak, Idoia, Maren, Olatz Salvador, Nøgen, Sua (Ane Barrenetxea), Eñaut Elorrieta, Skakeitan (Pello Armendariz), Xabi Solano, En Tol Sarmiento (Iñigo Etxezarreta), Zea Mays (Aiora eta Piti), Gozategi, Betagarri (Iñaki Ortiz de Villalba), Mikel Urdangarin, Leihotikan, Urtz (Xabi Camarero), Sorotan Bele, Su Ta Gar (Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida), Doctor Deseo (Francis), Anje Duhalde, Erramun Martikorena eta Urko.
Abenduaren 13rako, larunbaterako, sarrerak Ura Bere Bidean komunitatearentzat (aurreko kontzertuetarako sarrerak erosi edo webgunean izena ematen dutenentzat) egongo dira eskuragarri lehenik, irailaren 3an, asteazkena, 10:00etan; publiko orokorrarentzat hurrengo egunean, irailak 4, 10:00etan.
Sarreren eskari handia egonez gero, arduradunek iragarri dute abenduaren 12an, ostirala, bigarren saioa egingo litzatekeela.
Pello Reparaz: "Mitoaroa II Iruñekoa baino lan serioagoa da, eta politikoagoa"
Joan den urtarrilean Navarra Arenan lortutako arrakastaren ondoren, egun gutxi falta dira Zetak taldeak datorren asteburuan Illunben eskainiko duen Mitoaroa ikuskizunaren hiru egunetarako. Pello Reparazek aurreratu digunez, Navarra Arenako Mitoaroaren prekuela izango da eta berrikuntza ugari izango ditu.
Tomatitok eta Antonio "El Turry"k flamenko doinuz bete dute Iruñea
Tomatitoren gitarra eta Antonio "El Turry" kantariaren ahotsa Iruñeko kaleetan entzun dira gaur. Udaletxeko plazan aritu dira, Flamenco on fire jaialdiaren baitan.
Hil egin da Manuel de la Calva, Duo Dinamicoko kidea, 88 urte zituela
Abeslaria Madrilgo Anderson Ospitalean hil da, 1958tik haren bikotekide artistikoa den Ramon Arcusak adierazi duenez.
“Nizugu” opera estreinatuko du Musika Hamabostaldiak
70 interprete igoko dira agertokira “publiko guztientzako moduko opera elebidunean”, Easo Abesbatzak eta Hamabostaldiak bultzatu duten seigarren ekoizpenean.
Sama Abdulhadi, Octave One eta Helena Hauff, Dantz Festival jaialdiko kartelburuak
Musika elektronikoko Donostiako jaialdiaren bederatzigarren edizioa abuztuaren 29an eta 30ean egingo dute, Miramongo anfiteatroan.
Gatibuk dantzan jarri ditu Bilboko Aste Nagusian bildutako jarraitzaileak
Gernikako taldeak giro paregabea sortu du Europa parkean, ostegun gauean eskainitako kontzertuan, jarraitzaileei agur esateko biraren baitan, oholtzatik betiko jaitsi aurretik.
Duplak eta Janus Lesterrek estreinatu zuten Abandoibarrako eszenatokia
Artista arabarrek eta bakarlari nafarrak dantzan jarri zuten Guggenheim ondoko eremua.
Mosku dantzan jarri du Fermin Muguruzak
Fermin Muguruzak kontzertu jendetsua eskaini du bart Irunen, bere jaioterrian. Artista irundarrak bere errepertorio zabalaren errepasoa egin du.
Irailean Illunben emango dituen hiru kontzertuetarako edukiera handitu du Zetakek
Sarrera berriak abuztuaren 14ko 10:00etatik aurrera egongo dira eskuragarri, salmenta-kanal ofizialen bitartez.