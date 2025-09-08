Óbito
Muere Rick Davies, cantante y compositor de Supertramp

El músico británico, que padecía mieloma desde hace diez años, ha fallecido a los 81 años.
Rick Davies Supertrampeko musikaria
Ueli Frey, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de Supertramp ha muerto a los 81 años, según informó la banda de rock británica, que precisó que padecía mieloma, un cáncer en las células plasmáticas, desde hace cerca de diez años.

Davies nació en Swindon el 22 de julio de 1944 y falleció este pasado sábado en Long Island (EE. UU.).

El grupo recordó en su página web que su amor por la música comenzó de niño escuchando "Drummin' Man" de Gene Krupa, tras lo que desarrolló una pasión por el jazz, el blues y el rock'n'roll.

Davies fundó Supertramp en 1969 en Londres junto con Roger Hodgson. "Dreamer", "Bloody Well Right", "Breakfast in America", "Goodbye Stranger" o " Even in The Quietest Moments" son algunos de los mayores éxitos del conjunto.

Como coautor, según señaló la banda en su web, fue la voz y pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, "dejando una huella imborrable en la historia del rock".

"Tras enfrentar serios problemas de salud que le impidieron continuar de gira con Supertramp, disfrutaba tocando con sus amigos de toda la vida en la banda Ricky and the Rockets", indicó el grupo, del que Hodgson se fue en 1983 para continuar su carrera en solitario.

