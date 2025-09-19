Massive Attack ha anunciado que retirará su música de todas las plataformas de streaming “con servicio en el territorio de Israel”. La decisión se enmarca en la campaña internacional ‘No Music For Genocide’, que cuenta con la adhesión de más de 400 artistas.

Los músicos firmantes de la campaña son de un amplio espectro de estilos, desde Primal Scream, Mogwai o Sleaford Mods a Arca, Ana Tijoux, Saul Williams, Downtown Boys, Japanese Breakfast o Thor Harris.

En un comunicado citado por The Guardian, la banda británica ha recordado “el precedente histórico de acciones artísticas efectivas durante el apartheid en Sudáfrica” y ha subrayado que los crímenes de guerra y el “genocidio” atribuidos al Estado de Israel hacen “imperativa” esta campaña. En sus redes sociales, además, han instado a otros músicos a transformar “su tristeza, ira y contribuciones artísticas” en una acción conjunta para poner fin a “un infierno indescriptible” que, aseguran, padecen los palestinos.

La decisión incluye también un pronunciamiento específico contra Spotify. Massive Attack ha señalado que su retirada de esa plataforma no solo responde a la presencia en Israel, sino también a las inversiones de su consejero delegado, Daniel Ek, en la empresa de inteligencia artificial militar Helsing. “En Spotify, a la carga económica que durante mucho tiempo ha recaído sobre los artistas se suma ahora una carga moral y ética, ya que el dinero ganado con tanto esfuerzo por los fans y el esfuerzo creativo de los músicos acaban financiando tecnologías letales y distópicas”, ha afirmado el grupo.

Prima Materia, la firma de capital riesgo de Ek, invirtió el pasado junio 600 millones de dólares en Helsing, compañía que desarrolla inteligencia artificial aplicada a aviones de combate y drones de munición militar. Desde Spotify han asegurado a The Guardian que esa inversión no guarda relación con Gaza. Por su parte, Helsing ha precisado en un comunicado que su tecnología se despliega en Europa “con fines disuasorios y de defensa contra la agresión rusa en Ucrania”.