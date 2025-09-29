La Euskadiko Orkestra inaugura su temporada sinfónica con Berlioz y Ravel
Los primeros conciertos del año musical de la orquesta tendrán lugar el 29 de septiembre en Vitoria, el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Sebastián, el 3 de octubre en Pamplona y el 4 de octubre en Bilbao.
La Euskadiko Orkestra inaugura este lunes la Temporada Sinfónica 25/26 con un primer programa dedicado a Louis Hector Berlioz y Maurice Ravel.
Los conciertos, dirigidos por Stefan Blunier, tendrán lugar el lunes en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; el martes y el miércoles en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el viernes en el Auditorio Baluarte de Pamplona; y el sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Todos los conciertos tendrán lugar a las 19.30 horas.
En este nuevo programa la voz toma protagonismo con la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega, que asumirá el papel solista de 'Herminie', una escena lírica que Berlioz escribió en su juventud.
En la segunda parte, a la orquesta se le unirá el coro de Errenteria Landarbaso Abesbatza, para interpretar una el ballet sinfónico-coral 'Daphnis et Chloé' de Ravel, autor de cuyo nacimiento este año se conmemora el 150 aniversario. En Vitoria, la Orquesta tocará la versión sin coro de esta obra de Ravel por razones de espacio en el escenario del Conservatorio.
Las entradas para los conciertos de San Sebastián, Vitoria y Pamplona están a la venta a través de los medios habituales a partir de diez euros.
