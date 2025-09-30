30 de septiembre y 1 de octubre
Tabakalera, punto de encuentro del sector musical vasco

Hoy y mañana, miércoles, el congreso Must+Pro aspira a convertirse en "un espacio de referencia para los profesionales de la música, un foro en el que compartir experiencias, reflexionar sobre los retos del sector y crear nuevos vínculos".

Must+Pro Musika Bulegoaren topagune profesionala
Natxo Velez | EITB

Mesas redondas, talleres, debates, presentaciones y pequeñas actuaciones en formato showcase llenarán Tabakalera, en San Sebastián, los días 30 de septiembre y 1 de octubre con motivo de Must + Pro, encuentro profesional del sector musical organizado por Musika Bulegoa.

Must +Pro nace con el objetivo de convertirse en "un espacio de referencia para los profesionales de la música", en el que compartir experiencias, reflexionar sobre los retos del sector y crear nuevos vínculos.

El primer día, martes, se hablará sobre inteligencia artificial, de carreras musicales, de estrategias de internacionalización, del trabajo de los managers y de nuevos públicos, y participarán en todas estas charlas Lorea Argarate, Ines Osinaga, Olatz Salvador, Imanol Otaegi y Amaia Ispizua, entre otras y otros invitados.

A partir de las 17:30, la música correrá a cargo de Korrontzi, Femmm Vocal Jazz, Arima Soul, Habia y Sara Azurza.

El miércoles, 1 de octubre, Galder Beramendi, el director de Gaztea, Mikel Unamuno, François Maton, Iker Arroniz, Cris Lizarraga, Beñat Rodrigo, Sara Zozaya y Sara Azurza hablarán de incentivos fiscales, de salud emocional y de estrategias de comunicación, y a partir de las 17:30 horas pondrán música a la jornada Xiberoots, Jum! eta Alatz, Heitxi, Andrea Santiago y Mugan.

El precio de la acreditación para los dos días es de 50 euros, y el de la entrada para cada día es de 30 euros. 

