Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran

Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek  esperientziak partekatzeko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".

Must+Pro Musika Bulegoaren topagune profesionala
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Mahai inguruak, ikastaroak, eztabaidak, aurkezpenak eta showcase formatuko emanaldi txikiak: horiek guztiek beteko dute Tabakalera , Donostian, irailaren 30ean eta urriaren 1ean, Must + Pro Musika Bulegoa elkarteak antolatu duen musika sektoreko topagune profesionalaren kariaz.

Must +Pro “musikaren profesionalentzako erreferentziazko gune bihurtzeko helburuarekin” sortu da, antolatzialeen hitzetan, “esperientziak partekatzeko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko”.

Lehen egunean, asteartearekin, adimen artifizialaz, musika ibilbideez, nazioartekotzeko estrategiez, managerren lanaz eta publiko berriez hitz egingo dute, esaterako, Lorea Argaratek, Ines Osinagak, Olatz Salvadorrek, Imanol Otaegik eta Amaia Ispizuak, besteak beste.

17:30etik aurrera, musika Korrontzik, Femmm Vocal Jazzek, Arima Soulek, Habiak eta Sara Azurzak jarriko dute.

Urriaren 1ean, asteazkenarekin, pizgarri fiskalez, musikaren banaketaz, osasun emozionalaz eta komunikazio estrategiez jardungo dute, esate baterako, Galder Beramendik, Mikel Unamuno Gazteako zuzendariak, François Matonek, Iker Arronizek, Cris Lizarragak, Beñat Rodrigok, Sara Zozayak eta Sara Azurzak, eta musika jarriko dute, 17:30etik aurrera, Xiberootsek, Jum! Eta Alatzek, Heitxik, Andrea Santiagok eta Muganek.

Bi egunetarako akreditazioaren prezioa 50 eurokoa da, eta egun bakoitzeko txartelarena 30 eurokoa. 

Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'

Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”.  Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.
