Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek esperientziak partekatzeko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".
Mahai inguruak, ikastaroak, eztabaidak, aurkezpenak eta showcase formatuko emanaldi txikiak: horiek guztiek beteko dute Tabakalera , Donostian, irailaren 30ean eta urriaren 1ean, Must + Pro Musika Bulegoa elkarteak antolatu duen musika sektoreko topagune profesionalaren kariaz.
Must +Pro “musikaren profesionalentzako erreferentziazko gune bihurtzeko helburuarekin” sortu da, antolatzialeen hitzetan, “esperientziak partekatzeko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko”.
Lehen egunean, asteartearekin, adimen artifizialaz, musika ibilbideez, nazioartekotzeko estrategiez, managerren lanaz eta publiko berriez hitz egingo dute, esaterako, Lorea Argaratek, Ines Osinagak, Olatz Salvadorrek, Imanol Otaegik eta Amaia Ispizuak, besteak beste.
17:30etik aurrera, musika Korrontzik, Femmm Vocal Jazzek, Arima Soulek, Habiak eta Sara Azurzak jarriko dute.
Urriaren 1ean, asteazkenarekin, pizgarri fiskalez, musikaren banaketaz, osasun emozionalaz eta komunikazio estrategiez jardungo dute, esate baterako, Galder Beramendik, Mikel Unamuno Gazteako zuzendariak, François Matonek, Iker Arronizek, Cris Lizarragak, Beñat Rodrigok, Sara Zozayak eta Sara Azurzak, eta musika jarriko dute, 17:30etik aurrera, Xiberootsek, Jum! Eta Alatzek, Heitxik, Andrea Santiagok eta Muganek.
Bi egunetarako akreditazioaren prezioa 50 eurokoa da, eta egun bakoitzeko txartelarena 30 eurokoa.
Albiste gehiago musika
Euskadiko Orkestrak Berlioz eta Ravelen lanekin abiatuko du denboraldi sinfoniko berria
Irailaren 29an Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute, irailaren 30ean eta urriaren 1ean Kursaalen, urriaren 3an Baluarten eta urriaren 4an Euskaldunan.
Kneecap taldeko abeslariaren aurkako "terrorismo" salaketa bertan behera utzi dute
Taldeko managerrak pozik hartu du erabakia, eta honakoa esan du: "Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez".
Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'
Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”. Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.
Massive Attackek, beste 400 artistarekin batera, Israelen presentzia duten plataforma guztietatik kendu du bere musika
Primal Scream, Mogwai, Sleaford Mods, Arca, Ana Tijoux eta Japanese Breakfast taldeek, besteak beste, "No Music For Genocide" kanpaina babestu dute, eta Spotifyk teknologia militarrean egindako inbertsioak kritikatu dituzte.
Gipuzkoako Aldundiak Lourdes Iriondo abeslariari emango dio 2025eko Urrezko Domina
Sariaren helburua "Lourdes Iriondok euskararen eta euskal kulturaren biziberritzean garatu zuen lan zabal eta berritzailea gaur egunera ekartzea eta justizia egitea da, bere ondareak lurraldeko historian merezi duen lekua izan dezan".
Estrella Morente, bart Getxon
Granadar kantariak kontzertua eskaini du bart Muxikebarri Getxoko aretoan, Getxo Folk jaialdiaren bigarren gauean. Igandean, Benito Lertxundi omenduko dute espazio berean.
Zetak taldeak Bilbon eskainiko duen bigarren ikuskizunerako sarrerak, agortzear
70.000 sarrera inguru saldu dituzte nafarrek bi egunean. Ekainaren 20ko emanaldikoak berehala agortu ziren, eta 19koak, agortzeko bidean dira.
Xabier Zeberio & Andrés Isasi Musika Eskolako Orkestra, Getxo Folk irekitzen
Xabier Zeberioren zuzendaritzapean, orkestrak jazza, euskal musika popularra eta inprobisazioa uztartu ditu Bizkaiko jaialdiaren lehen egunean, "Pause" proiektuko kantuetan.
Zetak taldeak San Mameseko kontzerturako sarrera guztiak saldu ditu, eta bezperan ere joko du
Pello Reparaz buru duen taldeak "Mitoaroa III" ikuskizun distopikoa taularatuko du ekainaren 19an eta 20an Bilboko estadioan. Bihar, ostegunarekin, jarriko dira ekainaren 19rako sarrerak.