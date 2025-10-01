Un murmullo ya vibra en las cuevas de Sara, antes de que el fin de semana ese sonido se convierta en un fuerte rugido, en el festival Marrumaka (bramando, en euskera). Durante dos días, el sábado y el domingo, habrá música, danza, exposiciones, talleres, sesiones de catas y animación.

Desde el sábado a las 10:00 horas, el territorio defendido según la mitología por el toro Behigorri (esa es la razón del nombre del festival; se trata de un toro que bramía con tanta fuerza que nadie se atrevía a entrar en las cuevas) ofrecerá una amplia oferta: mercado, rutas, juegos para niñas y niños… Y a partir de las 18:00 horas, conciertos con This is the Kit, Mabe Fratti, Kaskezur, Los Sara Fontan y Ezezez. Las entradas están a la venta por 22 euros.