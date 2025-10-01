Festival
Los bramidos resonarán en las cuevas de Sara

Los días 4 y 5 de octubre, las cuevas de Lapurdi acogerán el festival Marrumaka; tocarán, entre otros, Gorka Urbizu, Ibil Bedi, Kasezur, Ezezez y Lumi. 

Gorka Urbizu actuará el domingo en el festival Marrumaka. Foto: Jokin Fernández

author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Un murmullo ya vibra en las cuevas de Sara, antes de que el fin de semana ese sonido se convierta en un fuerte rugido, en el festival Marrumaka (bramando, en euskera). Durante dos días, el sábado y el domingo, habrá música, danza, exposiciones, talleres, sesiones de catas y animación. 

Desde el sábado a las 10:00 horas, el territorio defendido según la mitología por el toro Behigorri (esa es la razón del nombre del festival; se trata de un toro que bramía con tanta fuerza que nadie se atrevía a entrar en las cuevas) ofrecerá una amplia oferta: mercado, rutas, juegos para niñas y niños… Y a partir de las 18:00 horas, conciertos con This is the Kit, Mabe Fratti, Kaskezur, Los Sara Fontan y Ezezez. Las entradas están a la venta por 22 euros.  

El domingo, a partir de las 09:30, volverá a haber en Sara rutas, payasos, juegos y talleres, y, a partir de las 17:40, el dúo Lumi ofrecerá un concierto especial en el que mezclará música y proyecciones. A continuación, con todas las entradas vendidas, actuarán Penelope Trappes, Ibil Bedi y Gorka Urbizu. 

