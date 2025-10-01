Jaialdia
Sarako leizeak, ozenki marrumaka

Urriaren 4an eta 5ean, Marrumaka jaialdia egingo dute Sarako leizeen arkupetan; Gorka Urbizuk, Ibil Bedik, Kaskezurrek, Ezezezek eta Lumik joko dute, bestek beste.
Gorka Urbizu. Argazkia: Jokin Fernandez.

Gorka Urbizuk igandean joko du Marrumaka jaialdian. Argazkia: © Jokin Fernández

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Marmarra entzuten da dagoeneko, eta asteburuan marruma bihurtuko da hots hori, Sarako leizeetan, Marrumaka jaialdian. Bi egunez, larunbat-igandeetan, musika, dantza, erakusketak, tailerrak, dastatze-guneak eta animazioa izango dira.

Larunbatean goizetik, 10:00etan hasita, izango da zer egin, mitologiaren arabera Behigorri zezenak zaintzen zuen eremuan (hortik datorkio Marrumaka izena jaialdiari; hain ozen orro egiten zuen, ezen inor ez zen ausartzen kobazuloan sartzen): merkatua, ibilaldia, umeentzako jolasak… Eta 18:00etatik aurrera, This is the Kit, Mabe Fratti, Kaskezur, Los Sara Fontan eta Ezezez taldeen kontzertuak, 22 euroko sarrera ordainduta.

 

 

Igandean ere, 09:30ean hasita, ibilaldiak, pailazoak, jokoak eta ikastaroak izango dira Saran, eta, 17:40tik aurrera, Lumi taldearen kontzertua, musika eta bideoa uztartuta, eta Penelope Trappes, Ibil Bedi eta Gorka Urbizuren kontzertua. Igandeko emanaldietarako sarrera guztiak salduta daude.

 

