Sarako leizeak, ozenki marrumaka
Marmarra entzuten da dagoeneko, eta asteburuan marruma bihurtuko da hots hori, Sarako leizeetan, Marrumaka jaialdian. Bi egunez, larunbat-igandeetan, musika, dantza, erakusketak, tailerrak, dastatze-guneak eta animazioa izango dira.
Larunbatean goizetik, 10:00etan hasita, izango da zer egin, mitologiaren arabera Behigorri zezenak zaintzen zuen eremuan (hortik datorkio Marrumaka izena jaialdiari; hain ozen orro egiten zuen, ezen inor ez zen ausartzen kobazuloan sartzen): merkatua, ibilaldia, umeentzako jolasak… Eta 18:00etatik aurrera, This is the Kit, Mabe Fratti, Kaskezur, Los Sara Fontan eta Ezezez taldeen kontzertuak, 22 euroko sarrera ordainduta.
Igandean ere, 09:30ean hasita, ibilaldiak, pailazoak, jokoak eta ikastaroak izango dira Saran, eta, 17:40tik aurrera, Lumi taldearen kontzertua, musika eta bideoa uztartuta, eta Penelope Trappes, Ibil Bedi eta Gorka Urbizuren kontzertua. Igandeko emanaldietarako sarrera guztiak salduta daude.
Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin, bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek elkarren esperientzien berri izateko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".
Euskadiko Orkestrak Berlioz eta Ravelen lanekin abiatuko du denboraldi sinfoniko berria
Irailaren 29an Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute, irailaren 30ean eta urriaren 1ean Kursaalen, urriaren 3an Baluarten eta urriaren 4an Euskaldunan.
Kneecap taldeko abeslariaren aurkako "terrorismo" salaketa bertan behera utzi dute
Taldeko managerrak pozik hartu du erabakia, eta honakoa esan du: "Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez".
Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'
Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”. Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.
Massive Attackek, beste 400 artistarekin batera, Israelen presentzia duten plataforma guztietatik kendu du bere musika
Primal Scream, Mogwai, Sleaford Mods, Arca, Ana Tijoux eta Japanese Breakfast taldeek, besteak beste, "No Music For Genocide" kanpaina babestu dute, eta Spotifyk teknologia militarrean egindako inbertsioak kritikatu dituzte.
Gipuzkoako Aldundiak Lourdes Iriondo abeslariari emango dio 2025eko Urrezko Domina
Sariaren helburua "Lourdes Iriondok euskararen eta euskal kulturaren biziberritzean garatu zuen lan zabal eta berritzailea gaur egunera ekartzea eta justizia egitea da, bere ondareak lurraldeko historian merezi duen lekua izan dezan".
Estrella Morente, bart Getxon
Granadar kantariak kontzertua eskaini du bart Muxikebarri Getxoko aretoan, Getxo Folk jaialdiaren bigarren gauean. Igandean, Benito Lertxundi omenduko dute espazio berean.
Zetak taldeak Bilbon eskainiko duen bigarren ikuskizunerako sarrerak, agortzear
70.000 sarrera inguru saldu dituzte nafarrek bi egunean. Ekainaren 20ko emanaldikoak berehala agortu ziren, eta 19koak, agortzeko bidean dira.
Xabier Zeberio & Andrés Isasi Musika Eskolako Orkestra, Getxo Folk irekitzen
Xabier Zeberioren zuzendaritzapean, orkestrak jazza, euskal musika popularra eta inprobisazioa uztartu ditu Bizkaiko jaialdiaren lehen egunean, "Pause" proiektuko kantuetan.