PUBLICACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' y se reinventa como reina del pop

La cantante estadounidense lanza su duodécimo disco, menos de un año después de finalizar su multimillonario Eras Tour. 'The Life of a Showgirl' combina pop vibrante, teatralidad y un repaso a casi dos décadas sobre los escenarios, mientras la artista se muestra más dueña de su música que nunca.
USA5116. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 30/09/2025.- Una persona posa para una fotografía en el 'pop up' del universo de Taylor Swift este martes, en Nueva York (EE.UU.). Decenas de 'swifties' indagaron en el universo de 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift, en un 'pop up' que se instaló en Nueva York como antesala al lanzamiento del proyecto. EFE/ Alicia Sánchez
Fan de Taylor Swift. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erregina bihurtu da
author image

EITB

Última actualización

Taylor Swift presenta 'The Life of a Showgirl', un álbum de doce canciones que celebra la teatralidad y la energía del pop, a la vez que ofrece un repaso a su carrera y vida personal. El disco se anunció en el pódcast de su pareja, Travis Kelce, generando gran expectación entre sus seguidores, conocidos como Swifties.

La primera canción, 'The Fate of Ophelia', compara a Swift con el personaje shakespeariano, aunque superando su destino trágico, y marca el tono de un álbum que combina narrativa y brillo musical. A diferencia de su anterior trabajo, 'The Tortured Poets Department' (2024), centrado en una ruptura sentimental, este disco refleja su estabilidad con Kelce y su control total sobre su música.

El álbum incluye referencias a figuras como Elizabeth Taylor, y canciones con influencias del pop nórdico, como 'Opalite', coproducida por Max Martin. Swift decide prescindir de su productor habitual, Jack Antonoff, y trabaja con Martin y Shellback, responsables de varios de sus mayores éxitos, explorando nuevas posibilidades sonoras.

En canciones más íntimas como 'Eldest Daughter', Swift aborda la cultura de Internet y promete a su hermano Austin "no dejarle nunca". Otros temas, como 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t' o 'CANCELLED!', tratan sobre fama, rivalidad y los intentos de boicot a su carrera. El álbum cierra con 'The Life of a Showgirl', junto a Sabrina Carpenter, mostrando los sacrificios de la vida pública de un artista.

El lanzamiento del disco se acompaña de un despliegue promocional global: ventas a medianoche en Target, fiestas en cines y pop-ups en Nueva York y Los Ángeles. AMC Theatres proyectará un film con el videoclip de 'The Fate of Ophelia', imágenes del rodaje y comentarios de Swift.

Tras una Eras Tour que recaudó más de 2.000 millones de dólares y la convirtió en fenómeno cultural y económico, Swift reafirma su estatus de reina del pop con un álbum que combina experiencia, innovación y teatralidad, consolidando su reinado en la música internacional.

Música

Más noticias sobre música

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El grupo Etzakit vuelve a los escenarios: 'Nos parecía bonito volver a juntarnos los cuatro'

31 años después de su primer concierto, que tuvo lugar la víspera de Reyes de 1995, el grupo de triki pop hernaniarra Etzakit vuelve al escenario, el 5 de enero de 2026, en la sala Oialume, "su casa".  Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Aitor Zabaleta y Ander Barrenetxea vuelven al escenario, tras dar por finalizada su trayectoria en 2003, para recuperar las canciones que recopilaron en los discos Etzakit  (Elkar, 1998) y Goiz edo noiz?  (Elkar, 2000).

Cargar más