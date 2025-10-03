Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' y se reinventa como reina del pop
Taylor Swift presenta 'The Life of a Showgirl', un álbum de doce canciones que celebra la teatralidad y la energía del pop, a la vez que ofrece un repaso a su carrera y vida personal. El disco se anunció en el pódcast de su pareja, Travis Kelce, generando gran expectación entre sus seguidores, conocidos como Swifties.
La primera canción, 'The Fate of Ophelia', compara a Swift con el personaje shakespeariano, aunque superando su destino trágico, y marca el tono de un álbum que combina narrativa y brillo musical. A diferencia de su anterior trabajo, 'The Tortured Poets Department' (2024), centrado en una ruptura sentimental, este disco refleja su estabilidad con Kelce y su control total sobre su música.
El álbum incluye referencias a figuras como Elizabeth Taylor, y canciones con influencias del pop nórdico, como 'Opalite', coproducida por Max Martin. Swift decide prescindir de su productor habitual, Jack Antonoff, y trabaja con Martin y Shellback, responsables de varios de sus mayores éxitos, explorando nuevas posibilidades sonoras.
En canciones más íntimas como 'Eldest Daughter', Swift aborda la cultura de Internet y promete a su hermano Austin "no dejarle nunca". Otros temas, como 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t' o 'CANCELLED!', tratan sobre fama, rivalidad y los intentos de boicot a su carrera. El álbum cierra con 'The Life of a Showgirl', junto a Sabrina Carpenter, mostrando los sacrificios de la vida pública de un artista.
El lanzamiento del disco se acompaña de un despliegue promocional global: ventas a medianoche en Target, fiestas en cines y pop-ups en Nueva York y Los Ángeles. AMC Theatres proyectará un film con el videoclip de 'The Fate of Ophelia', imágenes del rodaje y comentarios de Swift.
Tras una Eras Tour que recaudó más de 2.000 millones de dólares y la convirtió en fenómeno cultural y económico, Swift reafirma su estatus de reina del pop con un álbum que combina experiencia, innovación y teatralidad, consolidando su reinado en la música internacional.
Más noticias sobre música
Los bramidos resonarán en las cuevas de Sara
Los días 4 y 5 de octubre, las cuevas de Lapurdi acogerán el festival Marrumaka; tocarán, entre otros, Gorka Urbizu, Ibil Bedi, Kasezur, Ezezez y Lumi.
Tabakalera, punto de encuentro del sector musical vasco
Hoy y mañana, miércoles, el congreso Must+Pro aspira a convertirse en "un espacio de referencia para los profesionales de la música, un foro en el que compartir experiencias, reflexionar sobre los retos del sector y crear nuevos vínculos".
La Euskadiko Orkestra inaugura su temporada sinfónica con Berlioz y Ravel
Los primeros conciertos del año musical de la orquesta tendrán lugar el 29 de septiembre en Vitoria, el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Sebastián, el 3 de octubre en Pamplona y el 4 de octubre en Bilbao.
Desestiman el caso por "terrorismo" contra el cantante de Kneecap
El mánager del grupo celebra la decisión y recalca que "Kneecap está en el lado correcto de la historia, Reino Unido no".
El grupo Etzakit vuelve a los escenarios: 'Nos parecía bonito volver a juntarnos los cuatro'
31 años después de su primer concierto, que tuvo lugar la víspera de Reyes de 1995, el grupo de triki pop hernaniarra Etzakit vuelve al escenario, el 5 de enero de 2026, en la sala Oialume, "su casa". Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Aitor Zabaleta y Ander Barrenetxea vuelven al escenario, tras dar por finalizada su trayectoria en 2003, para recuperar las canciones que recopilaron en los discos Etzakit (Elkar, 1998) y Goiz edo noiz? (Elkar, 2000).
Massive Attack retira, junto a otros 400 artistas, su música de todas las plataformas con presencia en Israel
Bandas como Primal Scream, Mogwai, Sleaford Mods, Arca, Ana Tijoux, o Japanese Breakfast apoyan la campaña ‘No Music For Genocide’, y critican además las inversiones de Spotify en tecnología militar.
Gipuzkoa otorgará la Medalla de Oro 2025 a la cantante Lourdes Iriondo
El objetivo de la distinción es "traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lourdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia" del territorio.
Estrella Morente, anoche en Getxo
La cantaora granadina ofreció anoche un concierto en la sala Muxikebarri de Getxo, en la segunda noche del festival Getxo Folk. El domingo se homenajeará a Benito Lertxundi en el mismo espacio.
Zetak, a punto de llenar dos veces San Mamés
Los navarros ya han vendido cerca de 70 000 entradas en dos días: tras haber vendido todas las entradas del concierto que darán el 20 de junio en San Mamés en apenas tres horas, ahora están en proceso de llenarlo también la noche anterior.