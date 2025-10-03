Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' y se reinventa como reina del pop

Taylor Swift presenta 'The Life of a Showgirl', un álbum de doce canciones que celebra la teatralidad y la energía del pop, a la vez que ofrece un repaso a su carrera y vida personal. El disco se anunció en el pódcast de su pareja, Travis Kelce, generando gran expectación entre sus seguidores, conocidos como Swifties.

La primera canción, 'The Fate of Ophelia', compara a Swift con el personaje shakespeariano, aunque superando su destino trágico, y marca el tono de un álbum que combina narrativa y brillo musical. A diferencia de su anterior trabajo, 'The Tortured Poets Department' (2024), centrado en una ruptura sentimental, este disco refleja su estabilidad con Kelce y su control total sobre su música.

El álbum incluye referencias a figuras como Elizabeth Taylor, y canciones con influencias del pop nórdico, como 'Opalite', coproducida por Max Martin. Swift decide prescindir de su productor habitual, Jack Antonoff, y trabaja con Martin y Shellback, responsables de varios de sus mayores éxitos, explorando nuevas posibilidades sonoras.